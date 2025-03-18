Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с кибермошенничеством

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о мерах по защите граждан от мошенничества, для которого злоумышленники используют информационно-телекоммуникационные технологии. Это указано в карточке законопроекта.

Окончательный вариант проекта под номером 842276-8 еще не готов — в него предлагается внести поправки к 20 марта. «Отдельные его положения нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также в юридико-технической и лингвостилистической корректировке»,— следует из заключения комитета Госдумы по информационной политике.

Этим законопроектом предлагается закрепить возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, ввести обязательную маркировку звонков, запретить банкам, госорганам и операторам связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры и другие меры. Общее число мер по борьбе с мошенничеством достигло 30.

Как выяснил «Ъ», ко второму чтению законопроект будет дополнен новой формой работы организаций с биометрией граждан. «Векторная модель» предполагает разовую закупку необходимого количества данных, а не оплату каждого обращения в Единую биометрическую систему.

Пакет поправок был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. Меры разработало Минцифры.

Подробнее о борьбе властей с кибермошенничеством — в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин ответил на вызов телефонных мошенников».