Минцифры готовит второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ готовит второй пакет мер по борьбе с информационно-телекоммуникационным мошенничеством. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У нас еще готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дропперами, искусственным интеллектом, новыми технологиями, так что здесь мы будем дальше двигаться»,— анонсировал господин Шадаев законопроект на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 18 марта, Госдума приняла законопроект, в который включено 30 мер для защиты граждан от киберпреступлений. Они не решают проблему с дропперами до конца, считает господин Шадаев, как и не решают проблему с дипфейками, борьбу с которыми министр назвал наисложнейшим вызовом для Минцифры. «Все мы понимаем, что следующий шаг мошенников — это уже не просто звонок, а когда вам звонит близкий человек: изображение соответствует, голос соответствует... По большей части наши русские люди добрые, доверчивые. Конечно, они будут реагировать с еще большей силой, будут что-то там помогать, перечислять»,— сказал он.

Подробнее о борьбе властей с кибермошенничеством — в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин ответил на вызов телефонных мошенников».