«Кракен» выплывает на экраны

В российских кинотеатрах 17 апреля выходит фильм «Кракен». Создатели позиционируют картину как «один из самых масштабных и зрелищных проектов». Блокбастер режиссера Николая Лебедева осилили студия Никиты Михалкова «ТриТэ», кинокомпания «Централ Партнершип» и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. В составе продюсеров те же, кто работал над «Легендой № 17» и «Экипажем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Централ Партнершип Фото: Централ Партнершип

По сюжету, российская подлодка пропадает в водах Гренландского моря. На ее поиски отправляют экипаж под командованием героя Александра Петрова, чей старший брат в исполнении Виктора Добронравова был капитаном пропавшей субмарины. В руках подводников, помимо спасательной миссии, новое сверхсекретное российское оружие, которое ни в коем случае не должно попасть в руки иностранцев.

Режиссер Николай Лебедев также снял «Нюрнберг» по сценарию заместителя генпрокурора Александра Звягинцева. Фильм не окупил своего бюджета в 670 млн руб., собрав вдвое меньше. Точный бюджет картины «Кракен» авторами не назывался. Субсидии Фонда кино составили 200 млн руб. Кинообозреватель, программный директор фестиваля Original+ Сусанна Альперина не исключает, что новинка в прокате может иметь успех: «Картина, скорее всего, соберет свой 1 млрд руб. Ответ ли это западным блокбастерам? В какой-то степени да.

У меня с первых кадров "Кракена" было ощущение, что я нахожусь на параде Победы. Очень мощно снят весь наш военно-морской флот. Это патриотический фильм. Он транслирует серьезные патриотические установки. Актерский состав отборный. Это касается молодых актеров — Олег Гаас, Сергей Кемпо и другие ребята. Может быть, их имена еще не столь известны, но смотреть, как они играют, очень любопытно. Для Александра Петрова такая роль не совсем типичная. И играет он в тандеме с Добронравовым. Они уже вместе снимались в фильме "Т-34", если зритель вспомнит. Автор сценария идеи "Кракена" — это как раз Алексей Сидоров, который снял "Т-34"».

Героический блокбастер, по словам гендиректора студии «ТриТэ» Леонида Верещагина, рассказывает о столкновении человека со стихией и самим собой. Кинокритику, автору проекта «Я видел свечение экрана» Максиму Ершову не хватило в картине самого «Кракена»: «По сравнению с голливудскими аналогами экшена тут не так много. "Кракен" — это большое зрелищное кино. Александр Петров сражается с гигантским осьминогом. Лично для меня было большим разочарованием, что самому "Кракену" уделили мало внимания. На мой вкус, это несколько разочаровывающее зрелище. Понятно, что по спецэффектам и графике российское кино редко конкурирует с голливудским. А здесь ставка сделана на то, какие доблестные у нас подводники. Поэтому подвиг против гигантского осьминога, по-моему, звучит немного комично.

Фильм разделяется на две части. То есть у нас есть вся компьютерная графика. Это мы видим нечто из глубин, в тени, в каких-то очертаниях, и оно опасно. А есть драма внутри подлодки. И в первой половине фильма она искусственная. Подлодка Добронравова потерпела крушение. Мы не знаем, что с ней произошло толком. Спасать отправляется Петров и его команда. Почему-то вместе с ним увязывается контр-адмирал в исполнении Алексея Гуськова, и сразу же понятно, что это конфликт. А когда начинается столкновение с "Кракеном", второй отходит в сторону. Последствия нападения осьминога на подлодку, судя по всему, сняты в павильоне съемки. Внешняя и внутренняя угрозы а картине разделены, и это никак не получается склеить. Во второй половине фильма хотя бы становится интереснее. Но до нее еще нужно дожить».

Фильм «Кракен» был в разработке с 2021-го. Съемки картины прошли в 2023 году в Мурманской области, Туле и Москве. Еще полтора года занял процесс постпродакшена.

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Александра Абанькова