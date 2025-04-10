Режим домашнего просмотра

Посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за три года. В первом квартале сеансы посетили 39 млн человек. Хотя сборы выросли до 17 млрд руб., и это почти максимум за все время наблюдений. Дело в подорожании билетов. За год цена выросла на 17% и сейчас превышает 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, почему зрители не идут в кино, рассуждает гендиректор российского офиса Comscore, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев: «Причина в том, что недостаточно интересного контента, который приводил бы зрителей в кинотеатры. Западный контент находится в крайне ограниченном доступе, хотя зритель хочет его смотреть. Российского кино катастрофически не хватает. Те фильмы, которые выходили в этом году, в феврале-марте, оказались намного слабее, чем те, которые были в прошлом году. "Мастера и Маргариты" у нас не случилось. Поэтому зрителям просто нечего делать в кинотеатрах и нечего смотреть.

Помимо того, что нам нужны фильмы с миллиардными сборами, хотя бы 15 штук в году, нам еще нужно несколько десятков фильмов, которые зарабатывают 300-700 млн руб. А наши крупные компании, мейджоры, такие фильмы не делают. Им это неинтересно, не статусно. Какие-нибудь комедии, детективы, боевики, какой-то средний жанр, на который всегда находился зритель. А потенциальные флагманы иногда не выстреливают. Большая часть крупных фильмов недобирает аудиторию. Мы видели это на примере "Любви Советского Союза", и в прошлом году было много таких фильмов».

Самым кассовым фильмом первого квартала стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который собрал больше 3 млрд руб. Другая сказка — «Финист. Первый богатырь» — заработала 2,5 млрд руб. и оказалась на втором месте. Замыкает тройку лидеров фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с кассой в 1,5 млрд руб.

Проблема не только в недостатке контента, но и в слабом продвижении того, что есть, отмечает гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин: «Важно иметь постоянство с точки зрения даже не более равномерного расписания, а с точки зрения привычки аудитории ходить в кино. Сейчас, если вы спросите большинство аудитории: "Смотрите ли вы что-то в кинотеатрах?", вам ответят, что там нечего смотреть. В 2019 году, когда был Голливуд, первый и четвертый кварталы закрывались российскими релизами, лето и третий квартал закрывались Голливудом. Человек шел в кинотеатр, еще не зная, что посмотреть, но он точно знал, что там что-то есть.

Сейчас у зрителей создается впечатление, что в кинотеатрах нечего смотреть. Хотя это неправда, каждую неделю есть новинки.

Человек в кинотеатр идет за впечатлениями. Впечатления подразумевают технологичность показа: 3D, Atmos, бывший формат IMAX. Было много технологий, которые погружали зрителя в задумку автора, сейчас это все ушло на первобытный уровень. Звук в формате 5.1, в лучшем случае Scope, плюс недомаркированность. Если раньше были глобальные рекламные кампании, которые привлекали уже на первой неделе аудиторию. Сейчас они более скромные, сдержанные, в основном все работает на сарафанном радио».

Мировая посещаемость кинотеатров также все еще на четверть ниже допандемийной. По оценкам аналитиков, в этом году рынок восстановится лишь на 80% от уровня 2019 года. Обеспокоенность по этому поводу публично выразил режиссер фильма «Анора» Шон Бейкер, обладатель «Оскара» за лучшую картину. Получая награду, он заявил о важности коллективного просмотра как отдельного культурного явления, которому все сложнее удержаться в современном мире.

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Илья Сизов