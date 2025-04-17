Генпрокуратура РФ через суд хочет взыскать с Wintershall Dea €7,5 млрд

Генпрокуратура РФ в своем иске к Wintershall Dea требует запретить немецкой компании продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против России. В случае нарушения запрета Генпрокуратура требует взыскать в бюджет России по €7,5 млрд с каждого из ответчиков — с Wintershall Dea GmbH, с немецкой юрфирмы Aurelius Cotta, а также солидарно с трех назначенных международных арбитров (Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст иска.

О подаче иска стало известно сегодня, 17 апреля. Wintershall Dea в январе 2023 года заявила об уходе из России. Немецкой компании принадлежало 25,01% в проекте разработки двух блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения «Ачим Девелопмент» и 35% в «Севернефтегазпроме», ее партнером выступал «Газпром». В конце 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о продаже долей иностранных акционеров в совместных предприятиях созданным правительством РФ ООО. В ответ Wintershall Dea осенью 2024 года начала два арбитражных разбирательства, обвинив Россию в экспроприации своих активов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Суды и немцы».