Генпрокуратура РФ подала иск к немецкой компании Wintershall Dea

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы в отношении экс-партнера «Газпрома», немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea. В иск в качестве ответчиков также включены юридическое бюро Aurelius Cotta и три международных арбитра — Шарль Понсе, Хамид Гарави и Олуфунке Адекоя.

Требования Генпрокуратуры в карточке дела не приводятся. Третьими лицами в иске выступают «Газпром», Минэнерго и Постоянная палата третейского суда Международного арбитража в Гааге.

В России Wintershall Dea принадлежали 25,01% в проекте разработки двух блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения «Ачим Девелопмент» и 35% в «Севернефтегазпроме». Партнером Wintershall Dea по двум проектам был «Газпром».

В январе 2023 года Wintershall Dea заявила об уходе из России. В конце 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о продаже долей иностранных акционеров в совместных предприятиях созданным правительством РФ ООО.

В качестве ответной меры осенью следующего года Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства, обвинив РФ в экспроприации своих активов. Россия нарушила обязательства по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и договору об Энергетической хартии, убеждены в компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Суды и немцы».