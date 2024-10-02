Суды и немцы

Один из бывших ключевых партнеров «Газпрома» в Европе — компания Wintershall Dea — инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, ссылаясь на экспроприацию активов. После ухода из РФ компания оценивала свои потери в €5,3 млрд, часть которых, очевидно, хочет вернуть через арбитраж. Юристы говорят, что перспективы дела зависят от трактовки понятия «экспроприация», а исполнение решения суда могут осложнить санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Участник нескольких крупных проектов «Газпрома» германская Wintershall Dea (структура концерна BASF) инициировала два арбитражных разбирательства против РФ, ссылаясь на «экспроприацию» российских активов, сообщила компания. Wintershall Dea считает, что РФ нарушила обязательства по двустороннему договору о защите инвестиций с ФРГ и договору об Энергетической хартии.

Wintershall Dea в РФ принадлежали 25,01% в проекте разработки двух блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения «Ачим Девелопмент» и 35% в «Севернефтегазпроме». Последний разрабатывает гигантское Южно-Русское месторождение с запасами более 1 трлн кубометров газа по категории АВС1+С2. Партнером Wintershall по двум проектам был «Газпром», доля в «Севернефтегазпроме» также была у австрийской OMV. Кроме того, Wintershall владела 15,5% в операторе газопровода по дну Балтики из России в Германию «Северный поток-2».

В январе 2023 года Wintershall объявила о намерении уйти с российского рынка. А в конце 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о продаже долей иностранных акционеров, включая Wintershall, в совместных предприятиях национальным собственникам. В 2024 году по постановлению правительства созданы российские компании для управления этими предприятиями без участия иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер — ООО «Севернефтегазпром», ООО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и ООО «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

Убытки от деконсолидации совместных предприятий с «Газпромом» в России Wintershall оценила в €5,3 млрд.

Экс-глава компании Марио Мерен говорил, что Wintershall рассматривает варианты минимизации ущерба от ухода из России, в том числе подачу исков к властям РФ. В конце 2023 года Wintershall объявила о продаже нефтегазового бизнеса без учета проектов с «Газпромом» Harbour Energy. Сама Wintershall продолжит работать до завершения разбирательств по статусу активов в РФ и продажи оставшихся предприятий.

Юрист Birch Legal Владислава Берлина поясняет, что арбитраж позволяет иностранным инвесторам защищать свои права вне юрисдикции страны, в которой они ведут бизнес. Она считает, что, несмотря на потенциальные трудности, Wintershall имеет шансы на успех, если сможет эффективно доказать право на защиту инвестиций и представить убедительные доказательства потерь. Ведущий юрист АБ КИАП Ростислав Кац отмечает, что инвестиционный арбитраж — «сложнейшая процедура», и юристам Wintershall потребуется собрать огромный массив доводов. Так, потребуется доказать, что прекращение деятельности в РФ было не свободной волей компании или вынужденным решением из-за санкций западных стран, а результатом решений или действий со стороны российских госорганов, рассказывает он. По словам господина Каца, исторически перспективы удовлетворения спора обычно на стороне государств.

Партнер Nordic Star Анна Заброцкая напоминает, что за последние два года Россия столкнулась с рядом подобных исков, включая дела ExxonMobil и Uniper.

ExxonMobil в 2022 году подала иск в связи с прекращением участия в проекте «Сахалин-1», а Uniper инициировала арбитраж по поводу убытков, связанных с «Северным потоком-2». По мнению госпожи Заброцкой, перспективы дела Wintershall Dea будут зависеть в том числе от трактовки понятия «экспроприация», применения возможных исключений по соображениям безопасности или публичной необходимости, а также возражений РФ. Но даже в случае победы истца санкции могут осложнить процесс исполнения решения арбитражного трибунала, добавляет она.

Ольга Мордюшенко