Трамп пригрозил отставкой главе ФРС Пауэллу

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social. Он назвал господина Пауэлла «вечно опаздывающим и неправым» и добавил, что его отставка давно назрела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ФРС Джером Пауэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters Председатель ФРС Джером Пауэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Слишком поздно снижать процентные ставки по примеру ECB (Европейского центрального банка. — "Ъ"), который сделал это давным-давно, но все-таки он (Джером Пауэлл. — "Ъ") должен понизить их сейчас»,— написал господин Трамп. «Отставка Пауэлла давно назрела!»,— резюмировал президент.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго 16 апреля выразил обеспокоенность по поводу высоких тарифных ставок, введенных президентом США. По его словам, это решение может привести к замедлению экономического роста и росту инфляции. Он предупредил, что стабильность цен и занятость могут оказаться под угрозой.

Президент США Дональд Трамп и ранее критиковал Джерома Пауэлла. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

О торговой политике Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Всеобщая тарифная мобилизация».

Анастасия Домбицкая