Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за тарифов Трампа

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регулятор сохранит ставки без изменений до получения новых данных, но предупредил о негативном влиянии тарифов Дональда Трампа на инфляцию и занятость. Выступая 16 апреля в Экономическом клубе Чикаго, он отметил, что меры экс-президента могут отдалить экономику от целевых показателей регулятора.

Господин Пауэлл охарактеризовал недавнюю волатильность рынков как реакцию на резкие изменения в торговой политике администрации Трампа, а не признак системного кризиса. По его словам, ФРС находится в «хорошей позиции» для выжидательной стратегии. При этом он допустил, что тарифы спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда, что осложнит достижение целевой инфляции в 2% и максимальной занятости.

Глава ФРС подчеркнул, что эффект тарифов оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора, создав «фундаментальные изменения» без исторических аналогов. Он подтвердил замедление роста ВВП в I квартале 2025 года, но отметил, что экономика остается «устойчивой», несмотря на риски.

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве ФРС в случае обвала рынков, Джером Пауэлл ответил отрицательно. По его мнению, текущая волатильность отражает адаптацию инвесторов к новой реальности, а рынки функционируют «упорядоченно».

Он также указал, что тарифы могут вызвать как временный, так и длительный рост инфляции. Для смягчения последствий, по его словам, критически важно удержать инфляционные ожидания на низком уровне — эту задачу ФРС уже включила в приоритеты.