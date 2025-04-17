Карен Хачанов обнадежил Барселоной

Единственным российским участником 1/4 финала Barcelona Open Banc Sabadell, продолжающегося в Испании турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом €2,9 млн, стал Карен Хачанов, который в двух партиях справился с испанцем Жауме Мунаром. В другом российско-испанском противостоянии Андрея Рублева с аналогичным результатом переиграл Алехандро Давидович Фокина, проводящий свой лучший сезон в АТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Барселоне Карен Хачанов впервые в этом году добрался до четвертьфинала турнира ATP

Фото: Judit Cartiel / Getty Images В Барселоне Карен Хачанов впервые в этом году добрался до четвертьфинала турнира ATP

Фото: Judit Cartiel / Getty Images

Отменная форма, набранная Кареном Хачановым прошлой осенью, позволяла надеяться, что опытнейший российский теннисист, который в течение своей карьеры дважды попадал в первую десятку мирового рейтинга, вскоре получит реальные шансы пробиться туда в третий раз. Однако начало этого года получилось для Хачанова крайне неудачным. За три с половиной месяца он лишь однажды, на Australian Open, выиграл два мачта подряд, потерпев четыре стартовых поражения и трижды уступив во втором круге. Такие результаты, естественно, отразились на положении в классификациях АТР. В главном рейтинге Хачанов выбыл из топ-20 и опустился в середину третьего десятка, а по очкам, набранным с января, на данный момент не попадает даже в число шестидесяти лучших. При этом в какой-то степени можно было говорить о невезении. На пяти последних турнирах он уступал исключительно игрокам, входившим как минимум в первую двадцатку: дважды — Даниилу Медведеву, по одному разу — греку Стефаносу Циципасу, американцу Бену Шелтону и болгарину Григору Димитрову.

Открытый чемпионат Барселоны прежде складывался для Хачанова тяжело. Участвуя в нем шесть раз, он записал в свой актив лишь один четвертьфинал — восемь лет назад.

Однако на этот раз в связи с изменением регламента каталонской «пятисотки» эту задачу оказалось решить немного легче. Дело в том, что сетка Barcelona Open впервые с 1972 года рассчитана на 32 игрока — в два раза меньше, чем раньше. Таким образом, для попадания в число четвертьфиналистов требовалось выиграть не три матча, а два.

Первая игра, с хорошо знакомым Хачанову британцем Кэмероном Норри, получилась очень трудной, состояла из трех партий и продолжалась более двух часов. Однако, как это часто бывает, именно в такой борьбе россиянин почувствовал свою игру. Во встрече с испанцем Жауме Мунаром, который в марте на «мастерсе» в Майами во втором круге неожиданно прошел травмированного Даниила Медведева, Хачанов уже полностью владел инициативой и по большому счету делал что хотел. Тотальное давление российского теннисиста практически не оставляло шансов упорному, но не обладающему мощной игрой Мунару. В итоге — 7:5, 6:4.

Соперник Хачанова по четвертьфиналу определялся в следующем матче, в котором Андрею Рублеву также противостоял представитель Испании — Алехандро Давидович Фокина.

Счет их личных встреч был 5:0 в пользу россиянина, однако реальное соотношение сил выглядело отнюдь не очевидным. Во-первых, все победы Рублева были одержаны в тяжелой борьбе. Во-вторых, взяв себе в тренеры Феликса Мантилью, полуфиналиста Roland Garros 1998 года и бывшую десятую ракетку мира, Давидович Фокина добился большого прогресса, дойдя до четвертого круга Australian Open, финалов в Делрей-Бич и Акапулько, а также полуфинала «мастерса» в Монте-Карло.

Рублев, в гостевой ложе которого вместе с другими его тренерами сидел Марат Сафин, который присоединился к команде россиянина, временами смотрелся неплохо. Однако в решающие моменты соперник доказывал свое преимущество за счет большей уверенности и великолепного удара слева по линии. Победив 7:5, 6:4, Давидович Фокина выиграл свой двадцатый матч в этом году и закрепился на восьмом месте по рейтинговым очкам, набранным с начала сезона. Для 25-летнего теннисиста из Малаги это прекрасные показатели. В свою очередь, Рублев с 11 победами, одержанными с начала января, в этой классификации остается за пределами первой двадцатки.

Евгений Федяков