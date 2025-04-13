Карлос Алькарас поставил на зеро

Финишировавший в Монако Rolex Monte-Carlo Masters, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,1 млн, завершился победой испанца Карлоса Алькараса, который в трех сетах одолел итальянца Лоренцо Музетти. Выиграв 18-й титул за карьеру, Алькарас вышел на второе место в рейтинге АТР, обойдя Александра Зверева из Германии, и стал лидером по очкам, набранным с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас на турнире в Монако

Фото: Manon Cruz / Reuters Карлос Алькарас на турнире в Монако

Фото: Manon Cruz / Reuters

Триумфы британца Джека Дрейпера и чеха Якуба Меншика на двух первых «мастерсах» этого сезона в Индиан-Уэллсе и Майами продемонстрировали, что в отсутствие отбывающего трехмесячную допинговую дисквалификацию лидера мирового рейтинга Янника Синнера взять крупный титул сейчас способен практически любой достаточно сильный теннисист.

В Монте-Карло к такому же неожиданному успеху вплотную подошел 23-летний Лоренцо Музетти — талантливый итальянец с очень эстетичной техникой выполнения одноручного удара слева, который ранее никогда не поднимался в классификации АТР выше 15-го места. Однако там сюрприза все же не произошло. Победа на престижнейшем состязании, которое проводится с 1896 года, досталась «посеянному» под вторым номером Карлосу Алькарасу. Интересно, что, уже побывав лидером мирового рейтинга, испанец до этого года провел в Монте-Карло лишь один матч, да и тот проиграл.

Маршрут Алькараса к титулу получился не очень простым.

Аргентинец Франсиско Серундоло, француз Артюр Фис и Музетти, заставившие его сыграть по три партии соответственно во втором круге, четвертьфинале и финале, имели свои шансы, но по разным причинам не смогли их реализовать. Музетти, например, сильно помешала травма бедра, ставшая следствием серьезных нагрузок. В четырех предыдущих матчах из пяти, в том числе четвертьфинале против трехкратного чемпиона Rolex Monte-Carlo Masters грека Стефаноса Циципаса и субботнем полуфинале против австралийца Алекса Де Минаура, итальянцу пришлось отыгрываться после неудач в первых партиях. Неудивительно, что в воскресенье, взяв первый сет, который закончился его великолепным укороченным ударом под самую сетку, Музетти потерял возможность сопротивляться, и Алькарас спокойно взял свое за 1 час 48 минут, выиграв всухую третий сет — 3:6, 6:1, 6:0.

Завоевав второй в нынешнем сезоне и 18-й за карьеру титул, 21-летний испанец поддержал свое реноме, пошатнувшееся после неожиданного мартовского поражения от бельгийца Давида Гоффена на старте «мастерса» в Майами.

Пауза, связанная с той неудачей, явно позволила Алькарасу хорошо подготовиться к грунтовому сезону, и, не исключено, на следующей неделе на турнире категории 500 в Барселоне ему удастся развить свой успех.

В двух классификациях АТР произошли принципиальные изменения. В главном, 52-недельном рейтинге Алькарас вернулся на второе место, обойдя угодившего в глубокий кризис Александра Зверева из Германии, а по очкам, набранным с начала года, стал лидером, опередив Синнера. Правда, итальянец за последние три с половиной месяца провел лишь один турнир, победный для него Australian Open, а испанец — уже шесть соревнований. При этом его преимущество пока составляет 410 очков, то есть не так уж и велико.

Евгений Федяков