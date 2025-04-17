Кремль: Трампу было доложено о содержании разговора Путина и Уиткоффа

Президенту США Дональду Трампу было доложено о содержании недавних переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с Владимиром Путиным на прошлой неделе, говорил, что стороны продвигаются в заключении сделки по Украине. В интервью «Ъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что ключевые параметры соглашения пока не сформулированы. Дональд Трамп накануне заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня для Владимира Путина.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая