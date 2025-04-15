Уиткофф: РФ и США продвигаются в заключении сделки по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил придании новой формы отношениям России и Штатов через «убедительные коммерческие возможности». По его словам, страны продвигаются в заключении сделки с Россией по конфликту на Украине.

Господин Уиткофф заявил об уверенности о намечающейся сделке по урегулированию конфликта. «Я провел уже три встречи с ним (президентом РФ Владимиром Путиным — «Ъ»). Последняя встреча продолжалась около пяти часов, в кабинете также присутствовали два его ближайших советника — Юрий Ушаков (помощник президента РФ) и (глава РФПИ Кирилл) Дмитриев. Это была важная встреча»,— отметил спецпосланник президента США.

Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Axios со ссылкой на источники сообщали о том, что господин Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. До этого спецпосланник США был в Москве 11 февраля и 13 марта.

По словам другого источника Axios, если до конца апреля договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.