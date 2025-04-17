Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию
По итогам 2024 года «Яндекс» (MOEX: YDEX) выплатит дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Соответствующее решение утвердили на общем собрании акционеров 15 апреля, сообщается на портале раскрытия информации. Реестр акционеров закроется 28 апреля.
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
По итогам 2024 года выручка «Яндекса» по МСФО впервые превысила 1 трлн руб., показав рост на 37%. Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 млрд руб., при рентабельности 17,2%. Общий доход за год составил 1 трлн 95 млрд руб., что на 37% больше, чем в 2023 году. Компания ожидает в 2025 году роста выручки более чем на 30%.
Накануне стало известно, что «Яндекс» выкупил сервис доставки Boxberry и всю его инфраструктуру. Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 1,5 млрд руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Гонки на коробках».