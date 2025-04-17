Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию

По итогам 2024 года «Яндекс» (MOEX: YDEX) выплатит дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Соответствующее решение утвердили на общем собрании акционеров 15 апреля, сообщается на портале раскрытия информации. Реестр акционеров закроется 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

По итогам 2024 года выручка «Яндекса» по МСФО впервые превысила 1 трлн руб., показав рост на 37%. Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 млрд руб., при рентабельности 17,2%. Общий доход за год составил 1 трлн 95 млрд руб., что на 37% больше, чем в 2023 году. Компания ожидает в 2025 году роста выручки более чем на 30%.

Накануне стало известно, что «Яндекс» выкупил сервис доставки Boxberry и всю его инфраструктуру. Эксперты оценивают сумму сделки примерно в 1,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Гонки на коробках».