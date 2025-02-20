Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей

«Яндекс» (MOEX: YDEX) опубликовал финансовые результаты за 2024 год. Впервые в своей истории годовая выручка компании превысила 1 трлн руб. Общий доход за год составил 1 095 млрд руб., что на 37% больше, чем в 2023 году. В четвертом квартале выручка достигла 340,1 млрд руб., также показав рост на 37%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Скорректированная EBITDA за год выросла на 56%, до 188,6 млрд руб., при рентабельности 17,2%. В четвертом квартале показатель составил 48,7 млрд руб. (+24%). Чистая прибыль за год увеличилась на 94%, до 100,9 млрд руб., а в четвертом квартале — на 85%, до 31,5 млрд руб. Численность персонала за год увеличилась на 15%, до 29 тыс. сотрудников.

Компания прогнозирует и дальнейший рост выручки: в 2025 году более чем на 30% и скорректированную EBITDA не менее 250 млрд руб. Менеджмент «Яндекса» планирует рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды за 2024 год в размере 80 руб. на акцию.

Ранее «Ъ» выяснил, что «Яндекс» стал новым владельцем товарных знаков «Игромир» и Comic Сon, ранее принадлежавших ООО КРИ, организатору крупнейших выставок популярной молодежной культуры. Первые с 2019 года фестивали интернет-холдинг планирует провести уже осенью 2025 года.

Подробнее об этом читайте в материале «"Яндекс" отоварился знаками».