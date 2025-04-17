Фармацевты выступили против продажи лекарств в отделениях «Почты России»

Законопроект, которым Минцифры предложило «Почте России» продавать безрецептурные лекарственные препараты, вызвал негативные отклики у фармацевтических компаний. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) написала отрицательный отзыв на законопроект, сообщает Forbes. Против проекта также высказались в руководстве СРО «Ассоциация независимых аптек», передает издание. В аналитической компании RNC Pharma назвали очевидным экономический вред для участников фармрынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В своем письме РААС указала, что предлагаемые поправки нарушают закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан». По нему продажу лекарственных препаратов должны осуществлять квалифицированные специалисты в сфере медицины и фармации, считают в РААС.

Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова также указала на то, что в отделениях «Почты России» не работают квалифицированные фармацевты. Она сказала, что, кроме правильного хранения лекарств, нужно вести документацию, журналы температуры и влажности в помещениях, где отпускаются препараты.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что предложенные меры ориентированы на клиентов, передает Forbes. В Минцифры заявили, что ведомство предложило продавать безрецептурные лекарства с долгим сроком хранения без специальных условий. Поправки направлены на то, чтобы жители отдаленных регионов получили доступ к необходимым товарам.