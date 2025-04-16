Денис Паслер отчитался о неотложном

Врио губернатора Денис Паслер 16 апреля провел первую пресс-конференцию после переезда из Оренбургской области в Свердловскую. В ходе встречи с журналистами, которая продлилась больше двух часов, глава региона успел порассуждать о перестановках в правительстве, реальном размере госдолга и даже о трудоустройстве экс-губернатора Евгения Куйвашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пресс-конференция началась с вопросов о первых кадровых решениях. Напомним, в начале апреля в отставку ушли вице-губернатор Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов, которых в одном лице заменила соратница Дениса Паслера по оренбургскому правительству Татьяна Савинова (см. “Ъ” от 7 апреля).

По словам врио губернатора, вопросы к главе минздрава появились не столько у него самого, сколько у жителей: «Это та отрасль, тот уголок, который требовал незамедлительных решений». В то же время он снова заверил, что делать поспешных кадровых шагов не собирается: «Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить правительство в отставку до момента избрания губернатора».

Отвечая на вопрос, собирается ли он возглавить местное отделение «Единой России», Денис Паслер заявил, что свердловской ячейке нужен «сильный лидер», но решение он будет принимать после разговора с партийцами. Напомним, в Оренбургской области единороссов возглавляет депутат Госдумы Олег Димов, а в Свердловской секретарем отделения по-прежнему является Евгений Куйвашев.

Об экс-губернаторе господин Паслер тоже не забыл. Он рассказал, что обсуждал с господином Куйвашевым «текущую обстановку в регионе, задачи и вызовы».

А отвечая на вопрос о будущем трудоустройстве предшественника, новый глава области многозначительно процитировал первого губернатора Эдуарда Росселя: «Человек, работающий или проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать».

Заодно Денис Паслер поддержал и несколько проектов своего предшественника. В частности, он считает «правильным» развитие проекта «Сухой порт», а продолжать строительство метро планирует при поддержке федерального центра. А вот к наращиванию госдолга врио губернатора отнесся негативно: «Когда приходят сроки возврата средств, мы чем-то начинаем жертвовать».

По его словам, если учесть обязательства по концессионным соглашениям в размере около 50 млрд руб., то суммарный госдолг Свердловской области приближается к 150 млрд руб., тогда как, по данным Минфина, он равен 92,6 млрд руб. Евгений Куйвашев, напротив, оценивал эту динамику положительно, уточняя, что «если дают в долг, всегда надо брать».

Журналисты задали вопрос и о том, как врио губернатора намерен улаживать муниципальные конфликты — в частности, в Березовском, где победившая на выборах мэра «технический кандидат» отказалась от должности (см. “Ъ” от 31 января), и в Ревде, где гордуму распустили после трений между мэрией и оппозиционными депутатами. Денис Паслер пояснил, что муниципальные проблемы кажутся ему индивидуальными, а не системными, поэтому подходить к их решению тоже следует индивидуально. В том же духе он ответил и на вопрос о протестах жителей Сысерти против строительства мусорного полигона, пообещав сначала «глубже погрузиться в ситуацию».

Анна Капустина, Марина Архипова, Екатеринбург