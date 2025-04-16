Минсельхоз РФ призвал отказаться от строительства мусорного полигона в Сысерти

Департамент земельного хозяйства Минсельхоза РФ направил рекомендацию правительству Свердловской области исключить возможность строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» на землях сельскохозяйственного назначения в Сысертском муниципальном округе. Соответствующий документ, в котором отражена позиция ведомства по вопросу, опубликовали активисты «Щит малой Родины».

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«Свердловская область относится к числу регионов, лидирующих по площади земель сельскохозяйственного назначения, выбывших из оборота в 2022 году, указанная динамика сохраняется и в 2023 году»,— подчеркнули в департаменте. В ведомстве отметили, что выбывание сельскохозяйственных земель из соответствующего оборота является «недопустимым».

Построить на территории Сысертского района мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагал строительство полигона, в 2024 году министерство строительства области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода. В январе приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, подписал тогда еще министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Согласно документу, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год.

В среду, 16 апреля, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с журналистами сообщил, что вопрос о строительстве полигона под Сысертью будет рассмотрен в ближайшие две-три недели. «Я думаю, что за несколько недель мне расскажут общую обстановку. У нас на западе вообще нет регоператора, есть куча других вопросов, которая сейчас требует внимания»,— сказал он.