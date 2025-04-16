Проблему мусорного полигона под Сысертью рассмотрят в течение нескольких недель

Вопрос о строительстве мусорного полигона под Сысертью рассмотрят в ближайшие две-три недели, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с журналистами. Он отметил, что пока вникает в ситуацию, и отметил большое количество проблем с вывозом мусора в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер в субботу, 12 апреля, провел встречу с членами правительства по поводу строительства мусорного полигона. «Я думаю, что за несколько недель мне расскажут общую обстановку. У нас на западе вообще нет регоператора, есть куча других вопросов, которая сейчас требует внимания»,— сказал господин Паслер.

Напомним, мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» под Сысертью мощностью 700 тыс. тонн в год планируется построить к 2027 году. Жители муниципалитета протестуют против этого решения: они пять раз инициировали проведение референдума о строительстве комплекса, но в нем было отказано. В конце 2024 года власти региона заявляли, что рассматривают несколько «перспективных площадок» для строительства мусоросортировочного комплекса в регионе.

Анна Капустина