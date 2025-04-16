Москвичей потянуло на природу

Москвичи активно бронируют площадки для отдыха в предстоящие майские праздники. Среди наиболее востребованных предложений — зоны для пикников на берегу реки или озера в ближайшем Подмосковье и террасы с индивидуальным поваром-шашлычником. Есть сервисы отдыха выходного дня, где готовы устроить корпоративный чемпионат со стрельбой из лука, конные прогулки и речной сплав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свободные еще варианты есть, но забронировать большое мероприятие с индивидуальным обслуживанием стоит заранее, заметила руководитель отдела продаж загородного комплекса для семейного отдыха Horseca Жанна Соколова: «Конечно, когда наступает тепло, хочется побыть на свежем воздухе. Сейчас основные запросы не на банкетную историю, а на аренду беседок, чтобы все это было на природе. Пользуется спросом услуга повара-мангальщика: когда гости приходят на банкет, на столах стоят салаты и холодные закуски, а шашлыки они либо жарят сами, либо наблюдают, как их готовят повара. Конечно, мы к летнему сезону привели все в порядок, обновили беседки, летние кафе, в лобби-баре выставлены террасы, и все гости интересуются, можно ли присесть именно на улице. До конца сентября будем делать упор на летние террасы и беседки.

Нет конкретного количества людей, от которого мы сдаем беседку. Допустим, если приезжает семья с ребенком, они могут арендовать беседку день в день по часовому тарифу, если она свободна. Мы можем предоставить барбекю. Также мы проводили фестивали с гриль-меню на 700 человек, у нас территория 75 га, есть большие поляны. Формат разный: от 5 тыс. руб. за два часа аренды беседки до формата без ограничений по индивидуальному заказу».

В среднем стоимость организации мероприятия у воды начинается от 15 тыс. руб. Каждая дополнительная услуга, в частности, аренда шатра, в среднем прибавляет 3 тыс. руб., говорят собеседники “Ъ FM”. Один из востребованных форматов для майских праздников — организация зоны барбекю с обслуживанием «под ключ» для десяти человек. Но буквально в нескольких километрах от столицы могут устроить и выездные соревнования для нескольких сотен человек. Выходные можно провести в режиме спортивного тимбилдинга, рассказал владелец базы «Берег приключений» Артем Франюк: «Беседка большая, на 150 человек со сценой, 18 км от Москвы на берегу реки. Тимбилдинг, пейнтбол, арчертаг (стрельба из лука), волейбольные и футбольные площадки. Люди приезжают, берут напрокат байдарки, сплавляются по реке, проходят около 6 км, мы потом их забираем, цепляем за моторную лодку, привозим обратно на базу. После этого гостям предоставляется беседка, мангальная зона, если кто-то хочет погреться, баня. Такой очень простой вариант.

Сейчас я веду переписку про 650 человек с активностями. Мы можем организовать, например, чемпионат по рыбалке, за какое-то время пойти в лес, там найти удилище, собрать эту удочку, накопать червей. Кто поймает самую большую рыбу, тот получит самый большой пирожок. Мы спокойно справлялись с группами по 250-300 человек».

В этом году выходные дни продлятся с 1-го по 4-е и с 8-е по 11-е мая включительно.

Станислав Крючков