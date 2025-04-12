Майские обозначили локации

Жилье в Подмосковье на майские бронируют в полтора раза чаще чем в 2024 году. Об этом “Ъ FM” рассказали в сервисе «Яндекс Путешествия». На длинные выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая за 2 тыс. руб. в сутки в области можно снять даже юрту среди сосен. Целый теплоход для проживания обойдется в 40 тыс. в сутки. Сафари-тент-хаус на берегу Пироговского водохранилища стоит 16 тыс. руб., а дом с купелью у пруда — 70 тыс. руб. в сутки.

Предложение загородных домов в Московской области еще достаточно велико, сервисы предлагают более тысячи вариантов размещения. О наиболее популярных направлениях рассказала директор по развитию бизнеса «Яндекс Путешествий» Анна Очеретько: «Самые популярные направления — это Серпухов, Солнечногорск и Солнечногорский район, весь район вокруг Истры, Дмитровский район и Богородский городской округ. В среднем посуточно загородные объекты на майские бронируют за полтора месяца до поездки или чуть раньше. Раньше других в Рузе, Коломне и Одинцово — за 2,5 месяца.

Обычно гости — это компании из двух-трех человек, часто семьи с детьми, приезжают, как правило, на три-четыре ночи. В среднем ночь в Подмосковье обойдется в 13,7 тыс. руб., это на 15-20% больше, чем в 2024 году. При этом выгоднее других предложения в Богородском или Коломенском городских округах и Серпуховском районе. Цена за ночь здесь на 30-50% дешевле среднего по Подмосковью».

Коттедж на большую компанию из 10-12 человек в Подмосковье на майские праздники обойдется в среднем в 20-25 тыс. руб. в сутки. Клиенты начали интересоваться ценами еще с середины февраля, говорит генеральный директор компании Luxury Cottage Константин Курепин: «Цена будет, естественно, возрастать, потому что все самые выгодные предложения с наилучшим соответствием "цена-качество", конечно, разбираются в первую очередь. Ближе к майским праздникам остаются либо самые дорогие предложения, либо не столь интересные по набору услуг и других опций.

Майские праздники традиционно ассоциируются с природой и шашлыками. Поэтому в первую очередь все люди, которые бронируют загородное жилье на эти даты, интересуются таким набором услуг, как мангальная зона, комплект для нее — шампуры, сетки, угли, розжиг. Остальные услуги: баня, бассейн тоже имеют свой спрос, но уже отходят на второстепенный план».

В длинные весенние выходные на загородные дома приходится только около 5% бронирований по России, говорят в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip. Отдыхающие по-прежнему предпочитают им отели, хостелы и апартаменты. Но те, кто все же планирует снять дом, готовы переплачивать за комфорт. Многие берут варианты на 25% дороже, чем в 2024 году, говорит руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова: «Скорее всего, это связано с тем, что появляется много различных вариантов, в том числе в ценовом сегменте выше среднего. Это различные загородные дома и отели, которые расположены в красивых местах, в частности, в Ленинградской области, в Карелии, на Алтае.

Чаще всего оформляют бронирование за 2-7 дней до даты заселения, так делает 45% клиентов сервиса. 17% оформляют заказы на проживание за две-три недели. Наиболее популярны на майские праздники загородные дома в Санкт-Петербурге и области, на них приходится около 20% бронирования. Также спросом пользуются небольшие города в Центральной России, такие как Суздаль, Тверь, Тула, Переславль-Залесский, Рязань и другие, на них приходится около 15% заказов».

По данным сервиса «Суточно.ру», Московская область находится на третьем месте по числу бронирований домов на майские. Лидером среди регионов стала Карелия, следом идет Ставропольский край. Лучший прирост показывает Кавказ: Карачаево-Черкесия и Адыгея.

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Юлия Савина