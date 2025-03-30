Коттеджи готовятся к майским

Россияне стали чаще выбирать загородные дома для отдыха в майские праздники. Спрос на них в сравнении с прошлым годом вырос в три раза, об этом сообщают аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В основном коттеджи бронируют на срок от одного до трех дней, в большинстве случаев на двух человек. Самыми популярными локациями для загородного отдыха оказались Ленинградская область, на втором месте — окрестности Сочи, следом идет Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост спроса связан в том числе с тем, что на рынке появились новые варианты размещения, заметила директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова: «Появились так называемые глэмпинговые дома. Это каркасно-щитовые легкие постройки, которые представляют собой небольшую кухню-гостиную, санузел внутри и определенное количество комнат, от одной до трех. Они расположены, как правило, в достаточно красивых локациях, например, на берегу водохранилища либо в лесу. В основном люди выбирают проживание в домах такого формата. Если говорить о стоимости, то в пределах от МКАД до ЦКАД она составит от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб. за сутки.

По-прежнему нельзя исключать классические форматы. Но очень многие такие дома уставшие, потому что данный формат объектов действительно очень быстро приходит в негодность и активно амортизируется. Здесь стоимость также до 30 тыс. руб. Но прайс вырос за счет либо дополнительных санузлов, второго этажа и дополнительных комнат. Почему многие профессиональные арендодатели ушли в формат таких легких каркасников? Потому что за ними проще ухаживать.

Спрос есть, но и предложения на самом деле сейчас пока достаточно. С учетом формирования нового сегмента глэмпингов майский отдых стал более доступным».

По данным NF Group, спрос сместился в сторону более дорогих объектов: средняя стоимость арендованных лотов составила свыше 35 тыс. руб. в сутки, а годовой прирост цены достиг 38%. При этом объем предложения на рынке загородной высокобюджетной аренды продолжает сокращаться, сообщили аналитики. За год он снизился на треть, а за два года — в полтора раза. Вместе с тем спрос на такие объекты уменьшился незначительно — количество сделок за год снизилось лишь на 10%. Арендаторы готовы переплачивать за комфорт и статус, отметила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева: «Сдавать элитные загородные дома в аренду в Московской области выгодно всегда, сегодня особенно. Мы видим стабильный спрос со стороны обеспеченной аудитории. В основном их арендуют топ-менеджеры, предприниматели, специалисты IT и digital-сферы, представители госструктур и наши соотечественники, которые возвращаются из-за рубежа. Тут важно отметить, что по всем форматам наблюдается дефицит качественных, новых и готовых к проживанию домов.

Вместе с тем перспективы достаточно позитивные. Арендный рынок элитной загородной недвижимости будет оставаться на высоком уровне. Во-первых, растет интерес в целом к жизни за городом как к стилю.

Обеспеченные клиенты все чаще делают выбор в пользу того, чтобы снимать именно такие дома. Во-вторых, высокая ключевая ставка делает аренду предпочтительным решением даже для тех, кто рассматривает покупку недвижимости. И на фоне ограниченного предложения новых качественных домов и одновременно высокой конкуренции среди арендаторов в премиум-сегменте собственники получают возможность увеличивать ставки. Тут важно отметить, что клиенты готовы платить по новым прайсам, но если дом отвечает современным требованиям. Что это значит? Это актуальный дизайн, отделка премиального уровня, универсальные планировочные решения, современные технологии и топовые локации. Если резюмировать, то можно сказать, что сегодня арендуют не метры, а скорее комфорт, статус и высокий стиль жизни».

Наиболее востребованные направления для аренды загородных домов премиум-класса в Подмосковье. Это традиционно Рублево-Успенское и Новорижское шоссе, сообщили “Ъ FM” участники рынка. Также наблюдается рост интереса к юго-западному направлению — Минское, Киевское и Калужское шоссе. При этом особым спросом пользуется недвижимость на берегу водоемов.

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Андрей Дубков