Чем известен задержанный экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

По данным СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан 16 апреля правоохранительными органами. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Смирнов Алексей Борисович родился 27 мая 1973 года в поселке Навля Брянской области. В 1995 году получил диплом по специальности «Экономист-организатор» Курского государственного сельскохозяйственного института им. И. И. Иванова, в 2001-м окончил курский филиал Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1998 по 2004 год работал в комитете ЖКХ Курской области, прошел путь от консультанта до первого заместителя председателя. В 2004−2010 годах занимал пост заместителя мэра Курска по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, имуществу и земельным отношениям.

С 2010 по 2011 год возглавлял курский филиал некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

В 2011-м был назначен заместителем руководителя администрации Сергиева Посада (Московская область), в том же году стал советником министра ЖКХ Московской области. С 2012 года — замминистра строительного комплекса Московской области, с 2015-го — первый замминистра, а с 2016-го — первый заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы.

В ноябре 2018 года стал вице-губернатором Курской области, а в 2021-м — первым вице-губернатором, с 2022 года совмещал этот пост с должностью председателя правительства региона. Курировал министерства экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, а также информации и общественных коммуникаций.

С 12 мая 2024 года исполнял обязанности главы Курской области. 8 сентября того же года победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов.

5 декабря 2024 года президент Владимир Путин принял отставку господина Смирнова по собственному желанию, врио главы Курской области был назначен Александр Хинштейн.

Награжден Почетной грамотой президента РФ. Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.