Бывший губернатор Курской области Смирнов задержан по делу о хищениях
Задержанному экс-главе Курской области Смирнову может грозить до 10 лет колонии
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на силовые структуры. По информации ТАСС, вместе с экс-губернатором задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие будет добиваться их ареста. Бывшему главе региона может грозить до десяти лет лишения свободы.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов
Фото: @gubernator_46
По предварительным данным, показания на Алексея Смирнова дал бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, арестованный ранее по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной. Источник «Ъ», близкий к МВД, подтвердил, что в новом деле два фигуранта и их задержание связано с махинациями при строительстве пограничных оборонительных сооружений.
Алексей Смирнов покинул пост губернатора 5 декабря 2024 года. В Кремле тогда объяснили его отставку необходимостью усиления управления регионом. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Хинштейн.
Корпорацию развития Курской области создали для ведения инвестиционных проектов. В частности, в 2022 году через нее финансировалось строительство линий обороны на границе с Курской областью. В конце 2024 года были арестованы бывшие топ-менеджеры, включая бывшего главу компании Владимира Лукина. Их обвинили в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Ранее «Ъ» выяснил, что по решению Генпрокуратуры целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений, был передан в центральный аппарат МВД. В материалах расследования говорится, что чиновники дважды оплачивали одни и те же работы и экономили на бетоне, из-за чего «зубы дракона» не могли противостоять бронетехнике ВСУ.
Подробнее об этом читайте в материале «Курскую оборону передали МВД России».