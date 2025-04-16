Бывший губернатор Курской области Смирнов задержан по делу о хищениях

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на силовые структуры. По информации ТАСС, вместе с экс-губернатором задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Следствие будет добиваться их ареста. Бывшему главе региона может грозить до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: @gubernator_46 Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: @gubernator_46

По предварительным данным, показания на Алексея Смирнова дал бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, арестованный ранее по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной. Источник «Ъ», близкий к МВД, подтвердил, что в новом деле два фигуранта и их задержание связано с махинациями при строительстве пограничных оборонительных сооружений.

Алексей Смирнов покинул пост губернатора 5 декабря 2024 года. В Кремле тогда объяснили его отставку необходимостью усиления управления регионом. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Хинштейн.

Корпорацию развития Курской области создали для ведения инвестиционных проектов. В частности, в 2022 году через нее финансировалось строительство линий обороны на границе с Курской областью. В конце 2024 года были арестованы бывшие топ-менеджеры, включая бывшего главу компании Владимира Лукина. Их обвинили в злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Ранее «Ъ» выяснил, что по решению Генпрокуратуры целый ряд уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями и злоупотреблениями при строительстве оборонительных сооружений, был передан в центральный аппарат МВД. В материалах расследования говорится, что чиновники дважды оплачивали одни и те же работы и экономили на бетоне, из-за чего «зубы дракона» не могли противостоять бронетехнике ВСУ.

Подробнее об этом читайте в материале «Курскую оборону передали МВД России».