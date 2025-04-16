Экс-губернатор Смирнов обвинен в хищении выделенного на оборону 1 млрд руб.

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов подозреваются в хищении 1 млрд руб. Им предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе МВД рассказали, что деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Предварительно установлено, что хищение средств организовали два экс-заместителя губернатора совместно с руководством корпорации.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали сегодня, 16 апреля. Сообщалось, что показания на бывшего главу региона дал экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Ранее господина Смирнова доставили в Мещанский райсуд Москвы для избрания меры пресечения.

Никита Черненко