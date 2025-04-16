ЦАХАЛ объяснил отказ от масштабного наступления в Газе угрозой срыва переговоров

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не возобновляет масштабное наступление в секторе Газа, чтобы не сорвать переговоры с палестинским «Хамасом». Об этом неназванные израильские военнослужащие рассказали The Times of Israel.

Как отмечают собеседники издания, крупное наступление может привести «к полному провалу переговоров» о прекращении огня, а также подвергнуть опасности оставшихся в секторе Газа 59 заложников. ЦАХАЛ не установил крайний срок, после которого начнется масштабное наступление. Это решение примет политическое руководство, отмечает The Times of Israel.

Текущая операция Израиля в секторе Газа «постепенно проводится тремя дивизиями», чтобы обеспечить безопасность войск и гарантировать продолжение переговоров, рассказали военнослужащие. По оценкам ЦАХАЛа, с 18 марта, когда Израиль возобновил боевые действия в анклаве, было убито не менее 350 членов террористических группировок, включая 40 высокопоставленных командиров и политических деятелей «Хамаса».

Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки. Сейчас «Хамас» рассматривает предложение Египта о сделке, предполагающей освобождение десяти израильских заложников и подготовку отчета о состоянии всех удерживаемых в секторе Газа израильтянах.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' отчитается за живых и мертвых».

Лусине Баласян