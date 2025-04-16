Экс-губернатора Курской области доставили в суд в Москве

В Мещанский районный суд Москвы доставили бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Там в ближайшее время рассмотрят ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту, сообщила пресс-служба столичных судов.

Алексея Смирнова сегодня, 16 апреля, задержали по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной. ТАСС сообщал, что вместе с экс-губернатором задержали его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Источник «Ъ» подтвердил, что в новом деле два фигуранта, задержанных за махинации при строительстве пограничных оборонительных сооружений. Бывшему главе региона может грозить до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, показания на господина Смирнова дал экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Его вместе с бывшими топ-менеджерами корпорации арестовали ранее по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В марте «Ъ» писал, что ряд уголовных дел, связанных со строительством оборонительных сооружений в Курской области, передали в центральный аппарат МВД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курскую оборону передали МВД России».

Никита Черненко