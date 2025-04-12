Курс доллара. Прогноз на 14–18 апреля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. При этом начало недели не предвещало для него ничего хорошего. С понедельника по среду курс доллара на внебиржевом рынке вырос на 1,65 руб., до 86,15 руб./$. В четверг он поднялся до отметки 87,50 руб./$, но удержаться на ней не удалось, и по итогам дня курс закрылся на уровне 83,50 руб./$. Пятничные торги курс завершил на значении 83,24 руб./$, что на 1,26 руб. ниже значений закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты стало реакцией на ее снижение в мире из-за опасения негативного влияния на экономику США тарифной войны с Китаем.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|84.00-86.00
|Банк Русский Стандарт
|83.00-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-86.00
|«Цифра банк»
|86.00
|Банк Зенит
|84.00-86.00
|Консенсус-прогноз *
|85.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Курс доллара, вероятно, останется в рамках сложившего диапазона 84–86 руб
Рубль выглядит уверенно на фоне глобального ослабления как доллара, так и юаня. Новости со стороны геополитики по-прежнему указывают на возможность нормализации отношений РФ и США с вероятным послаблением внешних ограничений. Поддержку оказывает восстановление цен на нефть, которые отыграли почти половину от недавнего падения. Тем не менее рублевая цена российской нефти опустилась на 30% ниже заложенных в бюджет параметров, что может вызвать соответствующую риторику финансовых властей. В таких условиях курс доллара, вероятно, останется в рамках сложившего диапазона 84–86 руб.
Наблюдаемое в моменте укрепление рубля будет краткосрочным
На фоне торговых конфликтов США и других стран на мировых рынках сохраняется нервозная обстановка. Это уже привело к падению индекса доллара (DXY) и, как следствие, к временному росту курса российской валюты. На следующей неделе станут известны данные по платежному балансу за март, которые опубликует Банк России. Мы ожидаем снижения положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций по сравнению с январем и февралем из-за значительной коррекции цен на нефть с начала года. Полагаем, что наблюдаемое в моменте укрепление рубля будет краткосрочным, поскольку обусловлено эмоциональной реакцией рынка. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс доллара может вернуться к отметке 86 руб./$ и продолжить расти к 90 руб./$.
Оптимизма российской валюте добавляет стабилизация нефтяных цен
Валютные горки продолжаются. Рубль сильно укрепился к доллару в конце недели и приблизился к своим недавним максимумам. Отчасти такое укрепление связано с просадкой доллара, так как к евро и юаню рубль укрепился не так сильно. Оптимизма российской валюте добавляет стабилизация нефтяных цен. Тем не менее текущее хождение курса остается в рамках волатильности. Мы не ожидаем существенных изменений курса к ключевым валютам на будущей неделе. Из-за локальной слабости доллара курс рубля останется в диапазоне 83–86. По евро ждем 93–96 руб./€, по юаню — 11,3–11,45 руб./CNY.
Рубль — на относительно стабильных позициях
Конец рабочей недели российский рынок встретил в достаточно оптимистичном настроении на фоне визита спецпосланника президента США в Россию. Рубль — на относительно стабильных позициях на Московской бирже. При этом снижение нефтяных цен из-за опасений глобальной рецессии не на стороне национальной валюты. Мировые рынки, где многие участники предпочитают занять выжидательную позицию, находятся в зоне повышенной волатильности на фоне непредсказуемости тарифной политики Дональда Трампа. Здесь в фокусе — резкая 90-дневная пауза в пошлинах США по отношению к ряду стран. В условиях неопределенности дальнейшего развития событий в экономике США все чаще звучат прогнозы о вероятности Федрезервом пойти на такой шаг, как понижение ставок.
Визит Стива Уиткоффа в Москву также выглядит обнадеживающе
В ближайшей перспективе мы ждем сохранения тенденции к плавному укреплению российского рубля. Поддержку рублю оказывают макроэкономические факторы: спрос со стороны импорта на валюту остается невысоким, в то время как предложение со стороны экспортеров и Банка России сохраняется на более устойчивом уровне. Кроме того, курс рубля поддержит сложившаяся конъюнктура рынка — благодаря готовности США отложить импортные пошлины для проведения переговоров с большинством торговых партнеров восстановились мировые рынки акций, а нефть Brent удержалась в диапазоне $60–65 за баррель. Визит спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву также выглядит обнадеживающе и способен подкрепить геополитический оптимизм, что благоприятно отразится на курсе рубля.