Курс доллара. Прогноз на 14–18 апреля

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Курс доллара, вероятно, останется в рамках сложившего диапазона 84–86 руб Рубль выглядит уверенно на фоне глобального ослабления как доллара, так и юаня. Новости со стороны геополитики по-прежнему указывают на возможность нормализации отношений РФ и США с вероятным послаблением внешних ограничений. Поддержку оказывает восстановление цен на нефть, которые отыграли почти половину от недавнего падения. Тем не менее рублевая цена российской нефти опустилась на 30% ниже заложенных в бюджет параметров, что может вызвать соответствующую риторику финансовых властей. В таких условиях курс доллара, вероятно, останется в рамках сложившего диапазона 84–86 руб.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Наблюдаемое в моменте укрепление рубля будет краткосрочным На фоне торговых конфликтов США и других стран на мировых рынках сохраняется нервозная обстановка. Это уже привело к падению индекса доллара (DXY) и, как следствие, к временному росту курса российской валюты. На следующей неделе станут известны данные по платежному балансу за март, которые опубликует Банк России. Мы ожидаем снижения положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций по сравнению с январем и февралем из-за значительной коррекции цен на нефть с начала года. Полагаем, что наблюдаемое в моменте укрепление рубля будет краткосрочным, поскольку обусловлено эмоциональной реакцией рынка. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс доллара может вернуться к отметке 86 руб./$ и продолжить расти к 90 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Оптимизма российской валюте добавляет стабилизация нефтяных цен Валютные горки продолжаются. Рубль сильно укрепился к доллару в конце недели и приблизился к своим недавним максимумам. Отчасти такое укрепление связано с просадкой доллара, так как к евро и юаню рубль укрепился не так сильно. Оптимизма российской валюте добавляет стабилизация нефтяных цен. Тем не менее текущее хождение курса остается в рамках волатильности. Мы не ожидаем существенных изменений курса к ключевым валютам на будущей неделе. Из-за локальной слабости доллара курс рубля останется в диапазоне 83–86. По евро ждем 93–96 руб./€, по юаню — 11,3–11,45 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рубль — на относительно стабильных позициях Конец рабочей недели российский рынок встретил в достаточно оптимистичном настроении на фоне визита спецпосланника президента США в Россию. Рубль — на относительно стабильных позициях на Московской бирже. При этом снижение нефтяных цен из-за опасений глобальной рецессии не на стороне национальной валюты. Мировые рынки, где многие участники предпочитают занять выжидательную позицию, находятся в зоне повышенной волатильности на фоне непредсказуемости тарифной политики Дональда Трампа. Здесь в фокусе — резкая 90-дневная пауза в пошлинах США по отношению к ряду стран. В условиях неопределенности дальнейшего развития событий в экономике США все чаще звучат прогнозы о вероятности Федрезервом пойти на такой шаг, как понижение ставок.