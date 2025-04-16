Вологодские больницы незаконно сбавили аборты

Генпрокуратура выявила в Вологодской области шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» прерывания беременности. Главврачу регионального роддома грозит штраф; представители другой больницы пояснили суду, что «получили указания по прекращению подобных операций». В правительстве области “Ъ” заявили, что не отказывают жительницам региона в процедуре аборта, а лишь «маршрутизируют» их из разных клиник и больниц в областной перинатальный центр. Юристы напоминают, что государственные и муниципальные медорганизации «обязаны предоставлять услугу аборта в рамках закона и системы ОМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осмотр пациентки в перинатальном центре

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Осмотр пациентки в перинатальном центре

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Алексей Канаев («Единая Россия») опубликовал ответ Генпрокуратуры на свой запрос о недоступности абортов в Вологодской области. В феврале он передал ведомству жалобы женщин, которым государственные больницы региона отказали «в медицинской помощи по прерыванию беременности». Последовавшая прокурорская проверка выявила шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» и один случай «необоснованного направления на процедуру в другое медучреждение». В письме Генпрокуратуры сообщается, что Вологодский городской роддом в досудебном порядке выплатил одной из женщин денежную компенсацию за моральный вред и возместил стоимость процедуры в частной клинике (18 тыс. руб.). В отношении главврача роддома составлен протокол по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (нарушение требований, предусмотренных лицензией). А Череповецкий городской родильный дом за отказ сделать аборт уже оштрафован на 50 тыс. руб. по той же статье КоАП.

«Из объяснений участников процесса, в том числе заведующей дневным стационаром роддома, следовало, что отказ был обусловлен наличием указаний по прекращению подобных операций,— сообщила пресс-служба судов Вологодской области.— Да, демографию в стране повышать нужно. Но решать этот важный вопрос необходимо с соблюдением требований федерального законодательства».

Также Генпрокуратура вынесла 19 предостережений руководителям медицинских учреждений и организаций Вологодской области. «Вопрос оказания медпомощи по искусственному прерыванию беременности остался на особом контроле прокуратуры, — написал депутат Канаев.— Вологодчина не удельное княжество, нарушать законы никому не позволено». Парламентарий выразил сожаление, что «за скобками данной проверки» остались авторы инициативы (о негласном запрете на аборты). «Но отмолчаться не получится. Необходимые действия с моей стороны уже предприняты»,— заявил депутат.

Отметим, в Вологодской области лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций. В 2022 году они провели 2378 прерываний беременности, в 2023-м — 1709, в 2024-м — 1505. Но в феврале 2025 года губернатор региона Георгий Филимонов призвал руководителей клиник «полностью отказаться» от лицензий на аборты. «За принятие этого решения мы предоставляем частным клиникам компенсацию. Добросовестным участникам рынка будем помогать»,— заявил губернатор. Он добавил, что «исключениями» могут быть «медицинские противопоказания и беременность после преступных действий в отношении женщин».

Письменных отказов в проведении процедуры искусственного прерывания беременности в Вологодской области нет, заявили “Ъ” в правительстве региона: каждая женщина и каждый случай «рассматривались индивидуально».

Собеседники “Ъ” заявили, что руководство области проводит «активную политику, направленную на повышение рождаемости, сокращение демографического кризиса». Для этого разработана «маршрутизация» женщин, желающих сделать аборт. Она предусматривает «дополнительное информирование» о процедуре и ее последствиях. Кроме того, женщине подробно рассказывают о государственных мерах поддержки семей с детьми. Тех, кто все же намерен сделать аборт, направляют в перинатальный центр Вологодской областной клинической больницы. «В настоящий момент указанная маршрутизация активно используется»,— заверили региональные власти.

Юрист, управляющий партнер Maximova & Partners Ольга Максимова напоминает, что возможность сделать аборт регулируется ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан». До 12 недель беременности женщина принимает решение самостоятельно. На более поздних сроках аборт возможен только по медицинским показаниям, за исключением беременности как последствия изнасилования (ее можно прервать до 22 недель). Но та же ст. 56 устанавливает, что операция проводится минимум через 48 часов после обращения женщины в медорганизацию (а на сроке 8–10 недель — минимум через семь дней). Это так называемый период тишины — он предусмотрен законом для получения полной информации о возможных осложнениях и последствиях для здоровья, а также консультации с психологом, подчеркивает госпожа Максимова.

При соблюдении всех этих условий женщине не могут отказать в проведении аборта, иначе медорганизация или ее должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности, добавляет адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. Медицинская организация обязана оказывать все услуги, на которые выдана лицензия, поясняет она. Впрочем, частные клиники могут просто не получать лицензию на проведение процедуры прерывания беременности, уточняет Ольга Максимова, а вот государственные и муниципальные медицинские организации «обязаны предоставлять услугу аборта в рамках закона и системы ОМС».

Наталья Костарнова