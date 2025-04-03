Аборт и никакой тишины

Росздравнадзор в 2024 году провел почти 300 проверок в клиниках, которые оказывают медпомощь по профилю «акушерство и гинекология», в том числе занимаются проведением абортов. Нарушения были выявлены в 73% государственных медучреждений (проверки прошли в 7% таких клиник) и в 100% частных (проверены 0,3%). Лишь 9,5% коммерческих клиник имеют кабинеты психологической и медико-социальной помощи, заявляют в Росздравнадзоре. Там делают вывод, что в большинстве частных учреждений не соблюдаются требования закона относительно абортов, в частности «дни тишины», то есть срок, который закон требует предоставлять женщине перед операцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научно-образовательный центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) им. Фредерика Паулсена-старшего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Научно-образовательный центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) им. Фредерика Паулсена-старшего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Росздравнадзор опубликовал результаты аудита состояния акушерско-гинекологической службы в России. В 2024 году территориальные органы Росздравнадзора провели 254 внеплановые проверки, 23 плановые и 16 инспекционных визитов. По их результатам выданы 243 предписания об устранении нарушений обязательных требований и составлено 126 протоколов об административном правонарушении (96 на юридическое лицо, 30 — на должностное лицо).

В ведомстве пояснили, что по профилю «акушерство и гинекология» разработаны индикаторы риска, которые могут быть основанием для проверки: увеличение числа умерших беременных и рожениц более чем на 1% за год, а также приемка и вывод из оборота препаратов с действующим веществом мифепристон (применяются для медикаментозного прерывания беременности) без лицензии на проведение абортов.

В Росздравнадзоре уточнили, что проверили 7,1% от общего числа государственных клиник, оказывающих медицинскую помощь по этому профилю, и 0,3% частных. При этом нарушения выявлены в 100% проверенных частных учреждений и 73% государственных.

Большая часть нарушений (40%) связана с качеством оказанной медпомощи. Выявлены также неправильная маршрутизация пациентов (29%), недостаточный уровень внутреннего контроля (18%), проблемы с доступностью специализированной медицинской помощи, особенно для пациентов, проживающих в сельской местности (8%), и недостаточное оснащение медицинским оборудованием (5%).

Нарушения законодательства, регламентирующего проведение абортов, обнаружены в частных клиниках. Выявлены, в частности, семь случаев работы частных медорганизаций без лицензии на деятельность по «акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)». В Росздравнадзоре также заявляют, что частные клиники составляют 48% всех медорганизаций, осуществляющих искусственное прерывание беременности, кабинеты психологической и медико-социальной помощи организованы только в 9,5% из них. Это может свидетельствовать о несоблюдении большинством коммерческих клиник предписанных законом «дней тишины» — срока от двух дней до недели перед абортом, в который беременная может обдумать свое решение. Доля государственных клиник с кабинетами психологической и медико-социальной помощи в 2023 году составляла 31%, но к концу 2024-го выросла до 78%.

В декабре 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете абортов в частных клиниках. Авторы сетовали, в частности, на проблемы с соблюдением установленного регламента, в том числе в части консультаций психологов и юристов для беременных. Но в июле 2024-го правительство призвало доработать документ, а в конце ноября депутаты его отозвали.

Более 500 частных клиник самостоятельно отказались от лицензий на прерывание беременности.

Репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова допускает, что частные клиники не всегда могут обеспечить должный уровень консультационной и психологической помощи беременным женщинам. Она подчеркивает, что «дни тишины» играют ключевую роль в предотвращении необдуманных решений. Часто деньги становятся «важнее качества оказания медицинской помощи или чести», поэтому большинство коммерческих клиник не выдерживают принятые нормы, соглашается главный врач клиники «К медицина» акушер-гинеколог Алексей Черников. Клиника, по его словам, не практикует аборты и стремится «содействовать сохранению репродуктивного здоровья населения». «Каждый гинеколог должен стараться предотвратить аборт, потому что это ведет к осложнениям и несет риски для матери,— говорит он.— Если есть запрос у пациента, следует концентрироваться на подборе плановой контрацепции».

Директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин считает некорректным сравнение государственных и частных организаций: гораздо логичнее, по его мнению, оценивать выполнение лицензионных требований, одинаковых для всех: «Мы нацелены на создание единой национальной системы здравоохранения, и пациенты имеют право выбирать медорганизацию исходя из ее оснащенности, компетенций врачей, качества и эффективности помощи. Такими и должны быть критерии проверок для защиты интересов пациентов».

Наталья Костарнова