Абортам добавили осложнений

Минздрав расширил список возможных осложнений, о которых предупреждают женщин, желающих прервать беременность. Теперь в нем упоминаются сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз. Пациенткам также расскажут о возможных рисках при медикаментозном аборте, которые могут потребовать завершения процедуры хирургическим способом. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин пояснила, что список осложнений приведен в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и поможет более подробно информировать пациенток о медицинских последствиях абортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав хочет, чтобы больше женщин сохраняли беременность, а не прерывали ее

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Минздрав хочет, чтобы больше женщин сохраняли беременность, а не прерывали ее

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минздрав утвердил своим приказом новую форму информированного добровольного согласия (ИДС), которое женщины подписывают перед проведением аборта. Он заменяет предыдущий аналогичный документ (приказ Минздрава №216н 2016 года), который действовал почти десять лет. Новый приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Первым на документ обратило внимание издание «Медвестник».

Большая часть норм перекочевала из старого приказа. Подписывая ИДС, женщина подтверждает, что ей дали время (семь дней или 48 часов, зависит от срока) на обдумывание и принятие окончательного решения, а также рассказали об отсутствии медицинских противопоказаний к вынашиванию ребенка и продемонстрировали сердцебиение плода. Также врачи обязаны рассказать про возможные последствия искусственного прерывания беременности, в том числе бесплодие, хронические воспалительные процессы матки, различные осложнения при вынашивании последующей беременности, психические расстройства и т. д.

Теперь к подобным осложнениям добавился аденомиоз (разновидность эндометриоза — заболевания, при котором слизистая оболочка матки разрастается за пределы полости органа), сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы.

Уточняется, что при медикаментозном аборте могут возникнуть осложнения, которые потребуют завершения процедуры хирургическим способом (поскольку возможны остатки плодного яйца, кровотечения и прогрессирующая беременность). Сама процедура медикаментозного аборта впервые описана в ИДС: манипуляция, вызывающая «гибель и последующее изгнание из полости матки эмбриона (плода)».

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина пояснила “Ъ”, что новая форма ИДС приведена в соответствие с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и клиническими рекомендациями. Связь каждого из перечисленных осложнений c абортом доказана. «Включение этих данных в форму ИДС направлено на обеспечение пациенток максимально полной и объективной информацией о возможных рисках и последствиях аборта. Это позволит женщинам принимать осознанные решения о репродуктивном здоровье, основываясь на научно обоснованных данных и с учетом возможных последствий для организма».

Перечисленные осложнения действительно могут возникать, но с разной частотой, говорит репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова.

Самые распространенные осложнения после аборта, указывает она, это воспалительные заболевания органов малого таза и возможные нарушения менструального цикла. Риск бесплодия и хронических воспалительных процессов, по ее словам, тоже есть, но он сравнительно небольшой. «Включение таких состояний, как аденомиоз, сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы, вызывает определенные вопросы,— говорит госпожа Шустова.— Данные о прямой связи между абортом и развитием этих заболеваний остаются неоднозначными. Например, Всемирная организация здравоохранения не считает аборт доказанным фактором риска рака молочной железы». Она подтверждает, что при медикаментозном аборте действительно возможны случаи, когда процедура оказывается неполной — тогда требуется хирургическое вмешательство: «Это стандартный риск, о котором пациентке и раньше сообщали».

Главный врач клиники «К медицина», акушер-гинеколог Алексей Черников «приятно удивлен» включением сердечно-сосудистых заболеваний и рака молочной железы в перечень возможных осложнений аборта. «Мы стали лучше понимать патогенетические связи в возникновении заболеваний, которые зависят от гормонов репродуктивной системы (и прерывания беременности), и хотим привести нормативную базу к общим стандартам и единому информированию пациентов о возможных последствиях,— говорит он.— Потому что кто-то из докторов предупредит о возможности прогрессирования беременности, а другой забудет, что может ввести в заблуждение». Только «взвешивание всех рисков» позволит принять верное решение и в идеале сохранить каждую беременность, а «доктора уберечь от претензий в будущем в случае возникновении осложнений», считает Алексей Черников.

Количество абортов в России стабильно сокращается. В 2023 году их число составило 467,6 тысяч, что более чем вдвое ниже уровня 2013 года (более 1 млн). По оценке экспертов, около 300 тысяч абортов в год делается без медицинских показаний.

Наталья Костарнова