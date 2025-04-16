На молодежный проект «Единой России» поступило более 7 тысяч заявок

На кадровый проект «ПолитЗавод», запущенный «Единой Россией» для обучения молодежи политической работе, заявилось более 7 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба партии сегодня, 16 апреля. Подать заявку на участие можно будет до 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

По направлению «Политический спикер» получено около 2 тыс. заявок, «Менеджер общественных проектов» — 1,8 тыс., «Политический SMM и дизайн» — более 1,6 тыс. и «Технолог предвыборного штаба» — более 1,4 тыс., сообщил председатель «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов. По его словам, среди участников есть военнослужащие, врачи, пожарные, журналисты, студенты.

Новый сезон программы «ПолитЗавод» был запущен в рамках «усиления политического направления» в деятельности МГЕР. На его презентации 25 марта организаторы пояснили, что планируют охватить проектом «новых ребят, которые еще не были активистами или членами политических партий, со всей страны», и пообещали, что он станет «пропуском в большую политику» для «энергичных и амбициозных» молодых людей.

Божена Иванова