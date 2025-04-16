Пятнышко на вечности

В матче, в котором «Торонто Мейпл Лифс» выиграл — 4:0 — у «Буффало Сейбрс», форвард победителей Остон Мэттьюс забил свой 400-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Им он подкрепил статус единственного среди действующих хоккеистов, который может посягнуть на снайперский рекорд лиги, теперь принадлежащий Александру Овечкину. Впрочем, даже у Мэттьюса, несмотря на то что формально его график пока даже чуть лучше графика российского форварда, шансы настичь россиянина на самом деле скорее теоретические.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (в центре) — единственный хоккеист, имеющий шансы побить рекорд Александра Овечкина, да и то скорее теоретические

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (в центре) — единственный хоккеист, имеющий шансы побить рекорд Александра Овечкина, да и то скорее теоретические

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

Предпоследний для «Торонто» матч нынешнего регулярного чемпионата, в котором он, разгромив на выезде «Буффало», обеспечил себе первое место в Атлантическом дивизионе, был примечателен из-за третьего гола гостей. Остон Мэттьюс забил его в пустые ворота. Для форварда «Торонто» он был 400-м в регулярных первенствах. Это не то чтобы какая-то особенно престижная отметка. Но в данном случае на то, что сделал Мэттьюс, невозможно было не обратить внимание из-за контекста.

Главным событием текущего чемпионата было событие, которое произошло 6 апреля. В этот день в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин в 39 лет забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах, побив державшийся больше четверти века снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки. После этого российский форвард уже успел увеличить показатель еще на одну шайбу.

Рекорд Овечкина, описывая его масштаб и значимость, принято называть «вечным». И гиперболизации в таком определении не так много.

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на рейтинг лучших снайперов всех времен. Из действующих хоккеистов никто, кроме Овечкина, не входит в первую десятку. У ближайшего преследователя — Сидни Кросби — 624 шайбы, при этом канадец — сверстник россиянина, летом ему исполнится 38 лет.

Следом с 582 шайбами, если брать продолжающих карьеру игроков, идет Стивен Стэмкос, выступающий сейчас за «Нэшвилл Предаторс». Но и Стэмкосу уже 35 лет, и в последнее время он довольно сильно сдал. Дальше располагается еще группа ветеранов, которые приближаются к окончанию карьеры,— Евгений Малкин, Джон Таварес, Патрик Кейн, Анже Копитар, Брэд Маршанд.

Попытки отыскать потенциальных покорителей рекорда, наоборот, среди юных звезд, только что очутившихся в НХЛ, также обречены на провал. В 2023 году в лиге был колоссальный ажиотаж по поводу дебюта в ней Коннора Бедарда, в юниорах отличавшегося феноменальной результативностью. Но за два взрослых сезона она забил 45 голов, на семь меньше, чем Александр Овечкин в своем дебютном в Северной Америке 19 лет назад. В этом чемпионате по числу заброшенных шайб среди новичков лидируют Маклин Селебрини и Матвей Мичков. У канадца их 25, у россиянина — 24. Но даже по стилю игры они не похожи на тех, кто создан для того, чтобы покорять великий снайперский рекорд.

Есть еще способ проверить потолок молодежи — это, например, иерархия сильнейших снайперов НХЛ за три минувших сезона. В десятке нет никого, кто 20-летие отметил совсем недавно, все достаточно матерые игроки.

Впрочем, это не означает, будто бы игроков с хотя бы более или менее реальными шансами настичь Александра Овечкина в сегодняшней НХЛ нет вообще. Все-таки их можно найти — сразу за ветеранской бригадой слишком условных его преследователей. Речь, строго говоря, только о трех форвардах в расцвете сил — 27-летнем Остоне Мэттьюсе, 29-летнем Леоне Драйзайтле из «Эдмонтон Ойлерс» (ему до 400 голов остался один) и ровеснике Мэттьюса Давиде Пастрняке из «Бостон Брюинс» (391 гол). Отставания от Овечкина, конечно, громадные, но у каждого впереди при отсутствии ЧП еще немало сезонов в НХЛ.

Почему в этой тройке как угрозу рекорду выделяют именно Остона Мэттьюса, понятно. Все дело в цифрах. Они как раз настаивают на том, что за ним стоит последить.

Американец дебютировал в НХЛ в 2016 году, умудрившись в первом матче забить четыре гола в ворота «Оттава Сенаторс» и сразу намекнув на неординарность снайперского таланта. А до 400-го гола он добрался в своем 628-м матче. Быстрее это делали только пять хоккеистов из уже достаточно далекого прошлого — Уэйн Гретцки, Майк Босси, Марио Лемье, Бретт Халл и Яри Курри. Александр Овечкин свой 400-й гол забил в декабре 2013 года и шел к нему чуть дольше Мэттьюса — 634 встречи.

Но это еще не все. Статистический отдел НХЛ, фиксируя достижение Остона Мэттьюса, сосредоточился и на его средней результативности — 0,64 гола за игру. Она пятая в истории НХЛ и выше на четыре сотые, чем средняя результативность Александра Овечкина. Иными словами, Мэттьюс пока выдерживает график россиянина. А официальный сайт НХЛ даже подсчитал, что если он продолжит выдерживать, то через девять с половиной сезонов, к 38 годам, догонит Овечкина.

Впрочем, дальше следует куча оговорок. Главная — насчет того, что вообще-то феномен Александра Овечкина в том, что снайперский темп он не снизил, ни перешагнув 30-летний рубеж, ни вплотную подойдя к 40-летнему. Такое в хоккее еще не удавалось никому.

А Остон Мэттьюс полную дистанцию регулярного чемпионата из 82 матчей, не выбывая из-за травм хотя бы ненадолго, преодолел только раз — в дебютном первенстве.

Но из-за дефицита более подходящих вариантов Мэттьюсу некоторое время, видимо, придется привыкать к вопросам по поводу перспектив побить рекорд Овечкина. По крайней мере перед матчем против «Буффало» такой прозвучал. Ответ был вполне предсказуемым: «Знаете, я вообще не думаю, что достоин упоминания в этом смысле».

Алексей Доспехов