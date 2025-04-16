Пятнышко на вечности
НХЛ нашла единственного охотника за рекордом Александра Овечкина
В матче, в котором «Торонто Мейпл Лифс» выиграл — 4:0 — у «Буффало Сейбрс», форвард победителей Остон Мэттьюс забил свой 400-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Им он подкрепил статус единственного среди действующих хоккеистов, который может посягнуть на снайперский рекорд лиги, теперь принадлежащий Александру Овечкину. Впрочем, даже у Мэттьюса, несмотря на то что формально его график пока даже чуть лучше графика российского форварда, шансы настичь россиянина на самом деле скорее теоретические.
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (в центре) — единственный хоккеист, имеющий шансы побить рекорд Александра Овечкина, да и то скорее теоретические
Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters
Предпоследний для «Торонто» матч нынешнего регулярного чемпионата, в котором он, разгромив на выезде «Буффало», обеспечил себе первое место в Атлантическом дивизионе, был примечателен из-за третьего гола гостей. Остон Мэттьюс забил его в пустые ворота. Для форварда «Торонто» он был 400-м в регулярных первенствах. Это не то чтобы какая-то особенно престижная отметка. Но в данном случае на то, что сделал Мэттьюс, невозможно было не обратить внимание из-за контекста.
Главным событием текущего чемпионата было событие, которое произошло 6 апреля. В этот день в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Овечкин в 39 лет забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах, побив державшийся больше четверти века снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки. После этого российский форвард уже успел увеличить показатель еще на одну шайбу.
Рекорд Овечкина, описывая его масштаб и значимость, принято называть «вечным». И гиперболизации в таком определении не так много.
Для того чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на рейтинг лучших снайперов всех времен. Из действующих хоккеистов никто, кроме Овечкина, не входит в первую десятку. У ближайшего преследователя — Сидни Кросби — 624 шайбы, при этом канадец — сверстник россиянина, летом ему исполнится 38 лет.
Следом с 582 шайбами, если брать продолжающих карьеру игроков, идет Стивен Стэмкос, выступающий сейчас за «Нэшвилл Предаторс». Но и Стэмкосу уже 35 лет, и в последнее время он довольно сильно сдал. Дальше располагается еще группа ветеранов, которые приближаются к окончанию карьеры,— Евгений Малкин, Джон Таварес, Патрик Кейн, Анже Копитар, Брэд Маршанд.
Попытки отыскать потенциальных покорителей рекорда, наоборот, среди юных звезд, только что очутившихся в НХЛ, также обречены на провал. В 2023 году в лиге был колоссальный ажиотаж по поводу дебюта в ней Коннора Бедарда, в юниорах отличавшегося феноменальной результативностью. Но за два взрослых сезона она забил 45 голов, на семь меньше, чем Александр Овечкин в своем дебютном в Северной Америке 19 лет назад. В этом чемпионате по числу заброшенных шайб среди новичков лидируют Маклин Селебрини и Матвей Мичков. У канадца их 25, у россиянина — 24. Но даже по стилю игры они не похожи на тех, кто создан для того, чтобы покорять великий снайперский рекорд.
Есть еще способ проверить потолок молодежи — это, например, иерархия сильнейших снайперов НХЛ за три минувших сезона. В десятке нет никого, кто 20-летие отметил совсем недавно, все достаточно матерые игроки.
Впрочем, это не означает, будто бы игроков с хотя бы более или менее реальными шансами настичь Александра Овечкина в сегодняшней НХЛ нет вообще. Все-таки их можно найти — сразу за ветеранской бригадой слишком условных его преследователей. Речь, строго говоря, только о трех форвардах в расцвете сил — 27-летнем Остоне Мэттьюсе, 29-летнем Леоне Драйзайтле из «Эдмонтон Ойлерс» (ему до 400 голов остался один) и ровеснике Мэттьюса Давиде Пастрняке из «Бостон Брюинс» (391 гол). Отставания от Овечкина, конечно, громадные, но у каждого впереди при отсутствии ЧП еще немало сезонов в НХЛ.
Почему в этой тройке как угрозу рекорду выделяют именно Остона Мэттьюса, понятно. Все дело в цифрах. Они как раз настаивают на том, что за ним стоит последить.
Американец дебютировал в НХЛ в 2016 году, умудрившись в первом матче забить четыре гола в ворота «Оттава Сенаторс» и сразу намекнув на неординарность снайперского таланта. А до 400-го гола он добрался в своем 628-м матче. Быстрее это делали только пять хоккеистов из уже достаточно далекого прошлого — Уэйн Гретцки, Майк Босси, Марио Лемье, Бретт Халл и Яри Курри. Александр Овечкин свой 400-й гол забил в декабре 2013 года и шел к нему чуть дольше Мэттьюса — 634 встречи.
Но это еще не все. Статистический отдел НХЛ, фиксируя достижение Остона Мэттьюса, сосредоточился и на его средней результативности — 0,64 гола за игру. Она пятая в истории НХЛ и выше на четыре сотые, чем средняя результативность Александра Овечкина. Иными словами, Мэттьюс пока выдерживает график россиянина. А официальный сайт НХЛ даже подсчитал, что если он продолжит выдерживать, то через девять с половиной сезонов, к 38 годам, догонит Овечкина.
Впрочем, дальше следует куча оговорок. Главная — насчет того, что вообще-то феномен Александра Овечкина в том, что снайперский темп он не снизил, ни перешагнув 30-летний рубеж, ни вплотную подойдя к 40-летнему. Такое в хоккее еще не удавалось никому.
А Остон Мэттьюс полную дистанцию регулярного чемпионата из 82 матчей, не выбывая из-за травм хотя бы ненадолго, преодолел только раз — в дебютном первенстве.
Но из-за дефицита более подходящих вариантов Мэттьюсу некоторое время, видимо, придется привыкать к вопросам по поводу перспектив побить рекорд Овечкина. По крайней мере перед матчем против «Буффало» такой прозвучал. Ответ был вполне предсказуемым: «Знаете, я вообще не думаю, что достоин упоминания в этом смысле».