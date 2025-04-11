Александр Овечкин взял Восток

В первом матче в ранге главного снайпера в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин не забил, но у его клуба «Вашингтон Кэпиталс» все равно был повод для маленького праздника. Обыграв дома в серии буллитов со счетом 5:4 «Каролина Харрикейнс», вашингтонцы обеспечили себя первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. На финише первенства у них еще есть возможность побороться за первое место в сводной таблице лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (номер 8)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (номер 8)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

В этот вечер Александр Овечкин в любом случае был обречен стать героем. Рекордный — 895-й — гол в регулярных чемпионатах он забил в воскресенье. Но это был гостевой матч против «Нью-Йорк Айлендерс». А вашингтонские болельщики возможность очно поприветствовать нового короля среди хоккейных снайперов получили только сейчас. Пользовались они ею, конечно, по полной. Перед началом матча состоялась торжественная церемония чествования Овечкина — с поздравлениями и страстными рукопожатиями от соперников и подарками, не первыми и, видимо, далеко не последними. Выделялись золотая клюшка и гигантских размеров, диаметром с человеческий рост, шайба, на которую поместили изображение форварда.

А дальше был довольно веселый матч, в котором Александр Овечкин ворота не поразил. Одна его серия — со встречами, в которых Овечкин забивал голы,— таким образом, оборвалась, составив в итоге пять игр, другая — с очками — растянулась до шестой, потому что без очередного балла великий нападающий со льда не ушел.

Во втором периоде он ассистировал в большинстве Дилану Строуму.

В общем, небольшой вклад в победу, которую «Вашингтон» добыл в серии буллитов, он внес. А победа была довольно важной, заставлявшей вспоминать о том, что происходило с этим клубом в прошлом году.

Весной 2024-го он проник в play-off, но проник чудом, в заключительном матче, чтобы потом безропотно, «всухую», уступить «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом раунде. И это никого не удивило. В «Вашингтоне» видели, по сути, случайного участника розыгрыша Кубка Стэнли, в «Рейнджерс» — одного из фаворитов, пусть его путь к трофею и оборвался в полуфинале. Летом вашингтонцы укрепили состав, но не настолько, чтобы кому-то пришло в голову включать их в элитную когорту. Все связанные с ними интриги, по сути, сводились к одной-единственной — насколько успешной и быстрой будет погоня Александра Овечкина за принадлежавшим Уэйну Гретцки снайперским рекордом. А драться за высокие позиции, как прогнозировалось, будут другие — да хоть тот же «Рейнджерс», который слабее не стал, например.

Реальность, однако, с раскладом совершенно не совпала. В тот же вечер, когда «Вашингтон» рубился с «Каролиной», «Нью-Йорк Рейнджерс» громил соседа «Айлендерс», выиграв у него со счетом 9:2. Только вот проку от этого избиения никакого не было. Могучий нью-йоркский клуб весь сезон мучился, пытаясь найти потерявшуюся внезапно игру, тасовал кадры, но так ничего и не нашел. Шанс прорваться в play-off после выигрыша у «Айлендерс» у него еще оставался, но шанс такой крохотный, что, чтобы разглядеть его, понадобится микроскоп. Ничего не гарантируют и три победы в трех матчах на финише. Так что розыгрыш Кубка Стэнли обойдется без звезд «Рейнджерс», таких как россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

А проблемный «Вашингтон», который, по идее, должен был наслаждаться исключительно охотой Овечкина за рекордом, на протяжении всего регулярного чемпионата выглядел так, что большинство прогнозистов-скептиков обязаны были сгореть со стыда.

Какой там аутсайдер?! Какой середняк?! Образцовый клуб, явно рассчитывающий на гораздо большее, чем просто выступление в play-off.

Одолев «Каролину», «Вашингтон» обеспечил себе первое место в Восточной конференции регулярного первенства, то есть преимущество своей площадки во всех сериях вплоть до финальной. Но у него есть еще неплохая возможность побороться за первое место в сводной таблице лиги. Опережает «Вашингтон» лишь представитель Западной конференции «Виннипег Джетс». И опережает всего на три очка — при «лишнем» сыгранном матче. У «Виннипега» в календаре регулярки их еще три, у «Вашингтона» — четыре.

Алексей Доспехов