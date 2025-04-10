Израиль и Турция провели прямые переговоры по Сирии

Представители Израиля и Турции 9 апреля провели прямые переговоры в Азербайджане, подтвердила канцелярия израильского премьера. Ранее об их консультациях с целью обсудить «механизм деконфликтации» военных стран в Сирии сообщали турецкие СМИ.

«По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху вчера состоялась встреча военно-политической делегации под руководством главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, а также представителей Министерства обороны и силовых структур с турецкими коллегами»,— cообщила канцелярия израильского премьера. Стороны «изложили свои интересы в регионе» и договорились продолжать диалог для поддержания региональной стабильности.

По данным источников турецких СМИ, Турция призвала Израиль немедленно прекратить атаки по территории Сирии. Тем временем глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны нуждаются в «механизме деконфликтации» подобному имеющемуся у Анкары, Москвы и Вашингтона в Сирии.

В начале апреля ЦАХАЛ нанес массированный удар по аэродромам, расположенным в центральной части Сирии. Незадолго до этого стало известно о планах Турции получить контроль над крупнейшей авиабазой в провинции Хомс. Израильский политический источник сообщал «Ъ», что реализация плана Анкары могла бы стать потенциальной угрозой для свободы действий ЦАХАЛа. 8 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет противодействовать появлению в Сирии турецких военных баз.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Турции не дают приземлиться в Сирии».

Лусине Баласян