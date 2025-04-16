Депутат Аксаков сообщил о работе над валютой БРИКС с золотым обеспечением

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что российские финансисты работают над созданием коллективной валюты для расчетов с другими странами. В рамках этой работы, по его словам, может быть использован золотой паритет, то есть установленное соотношение между валютой и золотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы работаем по поводу возможности использования коллективной валюты для взаиморасчетов. Расчетная система банков для этого может быть задействована. Для этой валюты может быть использован золотой паритет — например, это может быть золотая валюта БРИКС, с золотым обеспечением. Это уже простимулировало определенные разработки, и они вполне звучат интересно»,— сказал депутат в кулуарах XXV Всероссийской банковской конференции (цитата по РБК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе сообщал, что БРИКС не обсуждает создание общей валюты объединения, но стремится к формированию новых инвестиционных платформ. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае обсуждения странами БРИКС создания альтернативной доллару валюты или отказа от использования американской валюты во взаиморасчетах они столкнутся с 150-процентными пошлинами на товары. Президент России Владимир Путин говорил, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него.

О проекте депозитарной системы БРИКС — в материале «Ъ FM» «БРИКС просчитывает свою платежную инфраструктуру».

Елизавета Шмакова