ЦБ планирует аккуратно снижать ключевую ставку

Банк России будет осторожно подходить к снижению ключевой ставки. Это необходимо для того, чтобы инфляция не «подняла голову» снова, как это произошло в 2024 году после замедления в начале года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво»,— сказала госпожа Набиуллина (трансляция велась на сайте Госдумы). По словам главы ЦБ, сейчас Россия находится в самой трудной части пути по замедлению инфляции.

Банк России ведет мониторинг деятельности предприятий при текущей ключевой ставке. По оценкам главы ЦБ, большинство компаний в России финансово устойчивы и у них есть ресурсы для развития.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор говорил, что для ее снижения хочет убедиться, что инфляция не просто замедляется, но и стремится к целевым 4%. По оценке ЦБ, инфляция последние недели замедляется, и регулятор рассчитывает, что эта тенденция сохранится. В январе—феврале темпы роста цен снизились до 9,1% после 12% в конце прошлого года.

О позиции регулятора — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».

Елизавета Шмакова