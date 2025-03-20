Путин подписал закон о местном самоуправлении в России

Президент России Владимир Путин подписал новый базовый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ). Предполагается, что российские субъекты смогут самостоятельно определять модель МСУ на своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Местное самоуправление определяется как признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан. Документ закрепляет городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения) в качестве муниципальных образований. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет. Субъекты РФ смогут решить, переходить ли им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую. До конца 2026 года субъектам необходимо принять соответствующие законы, регулирующие вопросы организации МСУ.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня опубликования.

Первая версия документа предполагала обязательную для всех регионов замену действующей двухуровневой системы МСУ на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня местной власти. Однако перед вторым чтением в Госдуме группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным подготовила поправки, которые в том числе разрешают субъектам РФ, «имеющим социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранять двухуровневую систему.

Процесс перехода регионов на одноуровневую систему начался еще до окончательного принятия соответствующего закона. По данным думского комитета по госстроительству и законодательству, по состоянию на 1 декабря 2024 года 20 субъектов РФ уже полностью перешли на одноуровневую модель, 51 регион находится в процессе перехода. Еще 18 субъектов выражают желание сохранить двухуровневую модель.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Поправляй и властвуй».