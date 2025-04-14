Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана на этой неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи, который посетит Москву на этой неделе. Как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, во время визита иранского министра планируется еще несколько встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Аббас Арагчи в феврале 2025 года

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров и Аббас Арагчи в феврале 2025 года

Фото: Пресс-служба МИД России

«Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также встречи с российскими официальными лицами»,— сказала Мария Захарова журналистам (цитата по ТАСС). 14 апреля визит Аббаса Арагчи в Россию анонсировал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

12 апреля при посредничестве Омана прошли переговоры Ирана и США по новой ядерной сделке. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что результаты первых встреч обнадеживают. Российская сторона выражала готовность содействовать ходу переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оман имеет значение».

Лусине Баласян