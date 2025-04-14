Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана на этой неделе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи, который посетит Москву на этой неделе. Как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, во время визита иранского министра планируется еще несколько встреч.
Сергей Лавров и Аббас Арагчи в феврале 2025 года
Фото: Пресс-служба МИД России
«Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым, а также встречи с российскими официальными лицами»,— сказала Мария Захарова журналистам (цитата по ТАСС). 14 апреля визит Аббаса Арагчи в Россию анонсировал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
12 апреля при посредничестве Омана прошли переговоры Ирана и США по новой ядерной сделке. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что результаты первых встреч обнадеживают. Российская сторона выражала готовность содействовать ходу переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
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