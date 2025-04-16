США пригрозили Китаю пошлинами до 245%

Более 75 стран выразили готовность провести с США переговоры насчет введенных американской стороной пошлин. На этом фоне администрация президента США Дональда Трампа может обложить импорт из Китая пошлинами до 245%, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Утверждается, что господин Трамп ввел пошлины для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы «уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки». Для стран, которые готовы обсудить заключение торговых соглашений, введение индивидуальных более высоких пошлин было приостановлено. Исключение составил Китай, который принял ответные меры на пошлины США.

«В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%»,— подчеркнули в Белом доме.

В апреле Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары с 84% до 125%, и в сумме с действовавшими прежде 20-процентными тарифами общий уровень тарифной нагрузки составил 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. По данным Reuters, китайские власти поручили провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».