Советника главы Пентагона отстранили от работы после расследования об утечках

Одного из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск за «несанкционированную утечку информации». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США. По словам собеседника издания, имя господина Колдуэлла фигурировало в обнародованной переписке высокопоставленных чиновников страны в Signal.

«Расследование продолжается»,— заявил агентству анонимный чиновник, не уточнив о характере предполагаемого раскрытия информации, а также о том, кому она была передана.

По данным Reuters, расследование инициировали 21 марта. В служебной записке уточнялось, что расследование касается «национальной безопасности, включая конфиденциальные сообщения».

Значимость Дэна Колдуэлла была подчеркнута в переписке в мессенджере Signal, обнародованной газетой The Atlantic в марте. В нем господин Хегсет назвал советника «лучшим контактным лицом Совета национальной безопасности при подготовке к нанесению ударов по хуситам в Йемене».

В агентстве уточнили, что решение отправить господина Колдуэлла в административный отпуск не связано с волной увольнений, произошедшей после того, как Пиг Хегсет стал новой главой Пентагона.

Об увольнениях в вооруженных силах США — в материале «Ъ» «Отставить разговорчивых в строю».