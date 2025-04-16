Расходы как форма платежа

Верховный суд РФ разрешил выигравшей стороне оплачивать юридические услуги будущими судебными расходами, которые суд взыщет с проигравшего участника спора. Решение повысит доступность правосудия для клиентов по некрупным спорам, в основном потребительским. При этом эксперты предупреждают о рисках для самих юристов, поскольку суды зачастую значительно снижают размер судебных расходов, также оппонент может оказаться неплатежеспособным, а исход тяжб — непредсказуемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Верховный суд РФ (ВС) высказался о допустимых формах взаиморасчетов между юристами и их клиентами, которые не готовы платить сразу. История разбирательств началась в июне 2021 года. Тогда ИП Валерий Иванов заключил с ООО «Эквант» договор, по которому компания обязалась сопровождать спор предпринимателя о взыскании денежных средств с должника по договорам займа. Соглашение допускало оплату юридических услуг путем «уступки прав требования взыскания судебных расходов».

Позже «Эквант» добился вынесения решения в пользу клиента. По процессуальным правилам выигравшая сторона спора получает право на возмещение судебных расходов (включая издержки на оплату услуг представителя) с проигравшего оппонента. ИП решил расплатиться с «Эквантом» за проделанную работу как раз уступкой этого права. В декабре 2022 года Валерий Иванов заключил с юрфирмой договор цессии, уступив ей право взыскания 181 тыс. руб. судебных расходов.

В марте 2023 года «Эквант» обратился в Арбитражный суд Брянской области и попросил взыскать эти расходы с ответчика, на что получил отказ. Первая инстанция сочла, что истец в принципе не понес издержек на оплату услуг судебного представителя, поскольку денежные средства предприниматель юристам не переводил. Помимо этого, суд пришел к выводу, что уступка такого права требования допускается только после присуждения судебных расходов.

Апелляция же заняла противоположную позицию и взыскала денежные средства в пользу «Экванта», хотя и понизив сумму возмещения до «разумных пределов» — 121 тыс. руб. Апелляционный суд указал на допустимость уступки, поскольку соглашение о ней было заключено после вступления в законную силу решения о взыскании долга с ответчика. К тому же, отмечается в постановлении, судебные расходы призваны компенсировать потери, которые лицо понесло для восстановления своих прав.

Однако затем спор дошел до окружной кассации, которая в целом допустила вероятность уступки такого права, но посчитала, что обращаться с заявлением о взыскании судебных расходов должен был сам истец-предприниматель и только после их присуждения возможна замена его на юрфирму как правопреемника. В итоге заявление «Экванта» было отклонено. Но компания не смирилась с таким подходом и подала жалобу в ВС (см. “Ъ” от 12 марта). Дело передали в экономколлегию, которая поставила точку в этом вопросе, поддержав позицию юрфирмы.

Право на уступку

ВС обратил внимание на то, что Гражданский кодекс РФ разрешает уступать в том числе и будущие права требования. В связи с этим уступка судебных издержек «допускается не только после их присуждения», но и «в период рассмотрения дела», указала экономколлегия. Если решение суда в пользу клиента уже вынесено, а вопрос о распределении издержек еще не рассматривался, по мнению ВС, с заявлением о взыскании судебных расходов вправе обратиться лицо, которое приобрело «это право требования по договору уступки», в данном случае «Эквант». При этом экономколлегия подчеркнула, что требование о взыскании судебных расходов было подано одновременно с заявлением о процессуальном правопреемстве (замены истца на его юристов в части возмещения издержек) и «единство воли» господина Иванова и «Экванта» на совершение уступки не опровергнуто, поэтому у окружной кассации не было оснований для отказа. В итоге ВС позволил взыскать в пользу юрфирмы 121 тыс. руб., оставив в силе решение апелляции.

Отложенные расходы, отсроченные доходы

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель объясняет, что подобные схемы взаиморасчетов «применяются в низком ценовом сегменте потоковых юруслуг в области судебного представительства». Это, к примеру, дела о защите прав потребителей, иски к застройщикам и страховым компаниям, где представители зачастую вынуждены соглашаться на любые формы вознаграждения за свои услуги, поясняет господин Учитель. Старший юрист юрфирмы «Гуричев и партнеры» Полина Визгина замечает, что оплата посредством уступки права позволяет избежать немедленных расходов, а потому особенно привлекательна для клиентов. Впрочем, по ее наблюдениям, «юрфирмы неохотно соглашаются на такой способ расчетов», но им приходится «адаптироваться к снижению покупательной способности клиентов и рассматривать альтернативные способы оплаты услуг».

Для самих юристов в этом есть свои минусы. «Предусматривая такую форму взаиморасчетов, юристы тем самым делят с доверителем как риск проиграть процесс, так и риск неплатежеспособности оппонента»,— подчеркивает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. К тому же, уточняет он, «юристы получают оплату своих услуг со значительной отсрочкой». Еще одно неудобство связано с тем, что суды зачастую «значительно снижают сумму судебных расходов», приводит наблюдения партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Таким образом, «чтобы этот способ заработка был рентабелен, кейсы должны быть простыми и предсказуемыми», подытоживает Тимур Тажиров.

При этом все опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают решение ВС. «Если у лица есть право и другое лицо согласно это право приобрести, нет оснований кому-либо вмешиваться в отношения сторон и запрещать такую уступку, ведь принцип свободы договора — один из основополагающих в отечественном гражданском праве»,— настаивает Дмитрий Клеточкин. Тимур Тажиров согласен, что «уступить право требования можно и в процессе рассмотрения дела, когда еще неясно, какая из сторон проиграет». Но «именно с момента победы в споре возникает право требовать возмещения своих расходов с проигравшей стороны и это право требования клиент может передать юрфирме», поясняет он. В целом, заключают эксперты, определение ВС повысит доступность правосудия для малообеспеченных клиентов, в первую очередь граждан и представителей малого бизнеса.

Ян Назаренко, Анна Занина