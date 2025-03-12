Право на хлеб не намажешь

Можно ли заплатить юристам за работу будущими судебными расходами, которые суд взыщет с проигравшей стороны? Ответ на этот вопрос оказался настолько неочевиден, что потребовал вмешательства экономколлегии Верховного суда. Опрошенные “Ъ” эксперты считают возможным такой способ оплаты услуг, хотя и видят в нем риски для юристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ВС разберется в тонкостях оплаты юруслуг. История спора, дошедшего до уровня экономколлегии ВС, начинается в июне 2021 года, когда ИП Валерий Иванов нанял юридическое бюро «Эквант» для правового сопровождения его спора по взысканию 450 тыс. руб. задолженности с ИП Владислава Кудрявцева. В соглашении стороны в качестве оплаты юруслуг указали уступку прав требования на возмещение судебных расходов (в том числе затрат на юристов) с проигравшей стороны.

В марте 2022-го юристы исполнили свои обязательства: Арбитражный суд Брянской области удовлетворил иск клиента и взыскал с ответчика долг вместе с процентами. Апелляция в мае и кассация в сентябре оставили это решение в силе. После чего в декабре 2022 года истец по отдельному договору уступил «Экванту» право на взыскание с проигравшего ИП судебных расходов на 181 тыс. руб. Это стало причиной дальнейших разбирательств.

Нечего тут возмещать

«Эквант» представил в суд соглашение об уступке и попросил взыскать в свою пользу с ИП Владислава Кудрявцева судебные расходы по выигранному делу, но получил отказ. Первая инстанция усомнилась, что ИП Валерий Иванов в принципе понес такие затраты, поскольку он «не оплатил юридические услуги, оказанные в период рассмотрения дела». А поскольку клиент юридического бюро фактически расходов не понес, то и взыскивать их с ответчика нельзя, говорится в решении. При этом, по мнению суда, право на возмещение судебных издержек возникает и переходит к правопреемнику истца «лишь в момент присуждения».

«Эквант» обжаловал отказ в апелляции, которая поддержала его позицию. Апелляционная инстанция сослалась на постановление Конституционного суда РФ №20-П от 11 июля 2017 года, по которому присуждение судебных расходов соответствует «принципу полноты судебной защиты» и призвано восполнить «потери, которые лицо должно было понести для восстановления своих прав». Также суд учел, что уступка права требования производилась после вступления в законную силу решения о взыскании долга с ответчика. В итоге апелляция признала, что клиент «Экванта» понес расходы на оплату услуг представителя, и взыскала в пользу юридического бюро 120 тыс. руб. судебных расходов, ориентируясь на плату, которую взимают юристы «при сравнимых обстоятельствах за аналогичные услуги».

Но в окружной кассации дело закончилось снова не в пользу юристов. По мнению кассационного суда, право на возмещение судебных расходов возникает с момента их взыскания, поэтому сначала истцу нужно было получить судебное решение о возмещении его расходов ответчиков, а уже потом передавать права требования другому лицу — в данном случае юридическому бюро.

Однако «Эквант» подал жалобу в ВС, ссылаясь на то, что уступка судебных расходов допускается, если на дату заключения соглашения о переходе прав «спор был рассмотрен по существу». В данном случае, заявляло бюро, к моменту уступки уже имелись предпосылки для удовлетворения требований выигравшей стороны о возмещении издержек, понесенных в связи с разбирательством. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, заседание назначено на 25 марта.

Рискованный аванс

Управляющий партнер юрфирмы Legal Eagles Армен Серобян рассказывает, что оплата услуг уступкой судебных расходов «не очень распространена» в юридическом бизнесе. Хотя, по его словам, такой порядок расчетов «гипотетически может привлечь больше клиентов», поскольку позволяет последним избежать финансовых затрат. Вместе с тем этот способ создает больше рисков для самих юристов. Основная опасность кроется в возможной неплатежеспособности ответчика, отмечает старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Глеб Гаврилин. По его словам, такая схема оплаты может быть привлекательна в случае, когда оппонентом выступает крупная организация, которая точно исполнит решение суда, а иначе «попытки реально получить денежные средства с проигравшей стороны могут потребовать дополнительных затрат».

Кроме того, высок риск, что суд не согласится взыскать заявленную сумму расходов с ответчика. «Зачастую суды значительно снижают размер судебных расходов (в том числе затрат на услуги юристов), руководствуясь непрозрачными мотивами»,— делится наблюдениями из практики господин Гаврилин. «Форма оплаты в виде потенциального права требования к ответчику не самая привлекательная для юриста, но иногда лучше так, чем никак»,— констатирует партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

Партнер АБ «Бартолиус» Виталий Ульянов объясняет, что в подобных тяжбах суд должен определить, понесла ли сторона судебные расходы и можно ли произвести правопреемство выигравшего участника спора на его юристов. На взгляд Армена Серобяна, уступка права считается несением расходов, поскольку передача этого актива другому лицу уменьшает имущество клиента. К тому же, добавляет Глеб Гаврилин, ст. 388.1 Гражданского кодекса РФ не запрещает уступку будущего требования. Но при таком подходе, предупреждает Виталий Ульянов, «необходимо в каждом случае проверять добросовестность выигравшей стороны», так как «отход от простых правил подтверждения несения реальных расходов создает почву для злоупотреблений». Что касается момента возможной уступки, то в 2021 году ВС признавал, что предварительного просуживания судебных расходов для уступки права и осуществления процессуального правопреемства не требуется, напоминает госпожа Тарнопольская.

Если экономколлегия поддержит доводы «Экванта», это «расширит возможности сторон определять способы расчетов за оказание услуг», а юристы получат больше гарантий реального получения оплаты через уступку права на взыскание судебных расходов, говорит господин Серобян. Причем «пока судебные расходы уменьшаются до разумных пределов в несколько сотен тысяч рублей, предложенный подход не создаст особых сложностей», но в будущем, предупреждает господин Ульянов, может понадобиться «выработка защитных механизмов против возможных злоупотреблений».

Ян Назаренко, Анна Занина