Безопасные связи

Верховный суд РФ (ВС) не позволил кредитору банкрота не платить за юруслуги, оказанные компанией, которой владел арбитражный управляющий (АУ), назначенный на эту банкротную процедуру. Кредитор требовал вернуть ему деньги, заявляя об обмане в виде сокрытия информации об аффилированности АУ и юрфирмы. Суды с этим согласились, признав договор об оказании услуг недействительным. Но экономколлегия ВС отменила решения, указав, что обман должен был повлиять на решение заказчика о заключении сделки, здесь же такой связи доказано не было. По мнению независимых юристов, речь может идти о недобросовестности самого истца, который пытается уклониться от оплаты юруслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о том, что считать обманом при заключении договора юруслуг. По договору от 2021 года ООО «ЮиП» (исполнитель) оказывало услуги ООО «Ультрапласт» (заказчик). Они касались в том числе инициирования и сопровождения банкротства должника заказчика — ООО «Пэтбир МСК». По условиям соглашения юрфирма работала на «Ультрапласт» восемь часов в месяц за 35 тыс. руб., получив с августа 2021 года по июнь 2023-го в общей сложности 560 тыс. руб. «ЮиП», в частности, подготовила и подала в суд заявление о банкротстве «Пэтбир МСК», по которому в феврале 2022 года было возбуждено дело о несостоятельности. По выбору кредиторов на ведение процедуры был назначен АУ Владислав Шаповалов, что и стало поводом для тяжб.

АУ, владелец

В сентябре 2023 года «Ультрапласт» подал иск о признании договора на юруслуги с «ЮиП» недействительным по п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса и потребовал вернуть ему уплаченные деньги. По утверждению кредитора, в июне 2023-го при ознакомлении с материалами банкротного дела он узнал, что господин Шаповалов является не только АУ, но и единственным владельцем юрфирмы «ЮиП». Сокрытие этой информации, по мнению «Ультрапласта», являлось обманом и привело к двойной оплате юруслуг, так как АУ получал и доход от своей фирмы, и вознаграждение за ведение банкротной процедуры.

Ответчик возражал против иска, поскольку АУ не участвовал в оказании юруслуг и заключении договора, а также указал на пропуск срока исковой давности. Но арбитражные суды трех инстанций отвергли аргументы «ЮиП», взыскав с организации 560 тыс. руб., полученных за юруслуги, и сверх этого еще 48,6 тыс. руб. процентов. Юрфирма подала жалобу в ВС (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года), заявляя об отсутствии обмана и о приемке заказчиком оказанных услуг без нареканий в течение продолжительного времени. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила все судебные акты.

Аффилированность без обмана

ВС объяснил, что сделка считается совершенной под влиянием обмана или введения в заблуждение, когда обман пришелся на момент заключения договора и мог повлиять на решение о совершении сделки. Истец же доказательств этого не представил. Напротив, при подписании договора «не имелось каких-либо судебных дел», в которых участвовал бы и господин Шаповалов, и недовольный кредитор, заметила экономколлегия. Более того, решение о выборе этого АУ принято на собрании кредиторов банкрота, состоявшемся позже заключения договора о юруслугах. Услуги же оказывал не управляющий, а сотрудники «ЮиП», поэтому стоило оценить возражения ответчика об отсутствии обогащения, отметил ВС.

К тому же годичный срок исковой давности нужно считать не с даты ознакомления с материалами банкротного дела, а ранее, поскольку сведения об участниках ООО «ЮиП» и членстве АУ в СРО «размещены в открытом доступе», подчеркнула коллегия. То есть истцу нужно было принять «своевременные и разумные меры по получению необходимой информации». В результате ВС направил дело на новое рассмотрение для надлежащей оценки доводов «ЮиП», а также решения вопроса о том, «какая из сторон в конечном итоге повела себя недобросовестно».

От оплаты не убежишь

Банкротные эксперты согласны с выводами ВС. По наблюдениям АУ Татьяны Пугачевой, «в судах всегда было трудно доказать, что сделка совершена под влиянием обмана». Но в этом кейсе, по замечанию гендиректора юридической компании «Митра» Сослана Каирова, на решения нижестоящих судов могла повлиять «банкротная практика последнего десятилетия», которая достаточно отрицательно относилась к аффилированности АУ с юристами кредитора. «Формализм и абсолютное нежелание погружаться в суть бизнес-процессов должника» тоже сыграли роль, считает господин Каиров.

Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян отмечает, что «ни суды, ни истец никак не мотивировали, каким образом информация о наличии у Владимира Шаповалова статуса АУ могла повлиять на решение истца заключить договор с ответчиком». Более того, «осуществление АУ возложенных на него полномочий и представление интересов одного из кредиторов обществом не являются тождественными услугами», поэтому о «двойной оплате» речи в принципе идти не может, уточняет Татьяна Пугачева. Господин Серобян добавляет, что оспариваемый договор был абонентским и предусматривал оказание услуг не только в рамках банкротного дела, где учредитель юрфирмы был утвержден управляющим.

Поддерживают юристы и выводы ВС по поводу отсчета срока исковой давности, который должен начинаться до банкротного дела. «Минимальный уровень осмотрительности предполагает использование публично достоверных источников» для проверки контрагента перед подписанием сделки, тем более что истцом является коммерческая организация, несущая предпринимательские риски, указывает управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крючков.

Опрошенные “Ъ” эксперты расценивают ссылку на обман, скорее, как удобный предлог не платить за услуги. По мнению господина Крючкова, истец «преследует недобросовестную цель взыскать уплаченные по договору денежные средства». «Заложенный в решении ВС вектор вполне может привести к тому, что при новом рассмотрении дела суд констатирует недобросовестность "Ультрапласта"»,— полагает советник Orchards Вадим Бородкин. Позиция ВС не создает рисков злоупотреблений со стороны АУ в похожих ситуациях, считает господин Бородкин.

Ян Назаренко, Анна Занина