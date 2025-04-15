Хуснуллин предложил развивать альтернативу ипотеке

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с инициативой разрешить рассрочку при покупке готового жилья у застройщиков даже после ввода домов в эксплуатацию. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Важно развивать альтернативные механизмы приобретения жилья. В настоящее время застройщиками используется предусмотренный законодательством механизм рассрочки, применяемый до ввода дома в эксплуатацию. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли счета эскроу, никому ничего не должны»,— пояснил господин Хуснуллин. Для реализации потребуется предусмотреть возможность установления залога на такие объекты.

Вице-премьер отметил, что мера особенно актуальна в условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к льготной ипотеке. Также он предложил ускорить внедрение системы жилищно-накопительных сбережений, законопроект о которой уже принят в первом чтении. Основной целью механизма является стимулирование накоплений на первый взнос.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что аварийное жилье в России будет расти на 2,2 млн кв. м. ежегодно. По его словам, в основном в этот список войдут здания советской постройки. Господин Путин добавил, что в новые квартиры до 2030 года должны переехать 345 тыс. человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Москвичи вложились в бетон».

Екатерина Отрашкевич