Сжатие ипотеки и расселение аварийки. Главные тезисы Путина на заседании президиума Госсовета

Во вторник, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи заседание президиума Госсовета, посвященное реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Президент обсудил с участниками совещания проблемы в сфере ипотечного кредитования, ситуацию с аварийным жильем и развитие инфраструктуры в субъектах федерации. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: пресс-служба президента РФ

Об ипотеке

Ипотечное кредитование в России сжимается.

Необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание банками дополнительных комиссий по семейной ипотеке недопустимо.

О положении застройщиков

У некоторых застройщиков в РФ растут долги, что угрожает устойчивости рынка.

Об аварийном жилье

Аварийный фонд может расти быстрее, так как исчерпывается ресурс советских домов.

К 2030 году должно быть ликвидировано более 6,2 млн кв. м непригодного жилья, 345 тыс. человек должны переехать в новые дома.

О содержании домов и дорог

На модернизацию систем ЖКХ до 2030 года потребуется как минимум 4,5 трлн рублей.

Людям должно быть понятно, куда расходуются средства на капремонт и за содержание домов.

Дороги в российском климате постоянно требуют ремонта, темпы по ремонту дорожного полотна нельзя снижать.

О развитии инфраструктуры в регионах

В субъектах федерации уже приступили к составлению мастер-планов городов, однако у этих документов пока нет четкого правового статуса.

Поддержка опорных населенных пунктов должна помогать развитию инфраструктуры в регионах.

Власти будут продолжать развитие социальной инфраструктуры Донбасса.

О переезжающих в Россию