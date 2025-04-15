Сжатие ипотеки и расселение аварийки. Главные тезисы Путина на заседании президиума Госсовета
Что сказал Путин о комиссиях по семейной ипотеке и расселении аварийного жилья
Во вторник, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи заседание президиума Госсовета, посвященное реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Президент обсудил с участниками совещания проблемы в сфере ипотечного кредитования, ситуацию с аварийным жильем и развитие инфраструктуры в субъектах федерации. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Фото: пресс-служба президента РФ
Об ипотеке
- Ипотечное кредитование в России сжимается.
- Необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки, взимание банками дополнительных комиссий по семейной ипотеке недопустимо.
О положении застройщиков
- У некоторых застройщиков в РФ растут долги, что угрожает устойчивости рынка.
Об аварийном жилье
- Аварийный фонд может расти быстрее, так как исчерпывается ресурс советских домов.
- К 2030 году должно быть ликвидировано более 6,2 млн кв. м непригодного жилья, 345 тыс. человек должны переехать в новые дома.
О содержании домов и дорог
- На модернизацию систем ЖКХ до 2030 года потребуется как минимум 4,5 трлн рублей.
- Людям должно быть понятно, куда расходуются средства на капремонт и за содержание домов.
- Дороги в российском климате постоянно требуют ремонта, темпы по ремонту дорожного полотна нельзя снижать.
О развитии инфраструктуры в регионах
- В субъектах федерации уже приступили к составлению мастер-планов городов, однако у этих документов пока нет четкого правового статуса.
- Поддержка опорных населенных пунктов должна помогать развитию инфраструктуры в регионах.
- Власти будут продолжать развитие социальной инфраструктуры Донбасса.
О переезжающих в Россию
- Нам нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием.