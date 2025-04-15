Дома обустраивают с умом

«Яндекс» начал сотрудничать с девелоперами для внедрения системы умного дома. Застройщики начнут продавать гаджеты вместе с недвижимостью, это станет дополнительной опцией. Компания уже ведет переговоры с операторами умных систем для ЖК. Планируется, что устройства «Яндекса» смогут общаться с домофонами, шлагбаумами и другой инфраструктурой. По данным РБК, среди потенциальных партнеров IT-компании на рынке недвижимости — MR Group и ПИК. В течение пяти лет совместно они хотят оснастить от 100 до 200 тыс. квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Девелоперы заинтересованы во внедрении таких систем, ведь это сказывается на конечной стоимости квадратного метра, прежде всего в элитных объектах и домах бизнес-класса, заметила урбанист, гендиректор архитектурного бюро Master's Plan Юлия Зубарик: «Во всех ЖК элит-класса умная система уже давно внедряется, это базовая установка. Если говорить про бизнес-сегмент, то сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда все больше и больше девелоперов используют такие технологии. В основном это видеонаблюдение, видеозвонки, то, что касается внешнего контура здания. Если говорить про квартиры, то это включение и выключение света, контроль протечек, открывание и закрывание штор, включение музыки. Здесь девелопер будто бы приглашает клиента пробовать этот продукт, привыкнуть к этому, чтобы он понимал, чего нужно требовать от комфорта. Между тем в комфорт-классе проекты умного дома, скорее, являются исключением, чем данностью, потому что все-таки пока те, кто покупают в первую очередь квадратные метры и доступность до метро и парка, еще не задумываются, должны ли шторы открываться автоматически и нужно ли включать музыку с помощью голосового помощника.

Конечно, все эти умные системы зашиваются в стоимость квадратного метра. Закладывается финансовая модель проекта.

И дальше возникает вопрос: хочешь ты эту умную систему или нет? Но если ты покупаешь квартиру, и она уже там предусмотрена, то поневоле становишься ее приобретателем и пользователем, так как технологии предусмотрены во всем ЖК».

В «Яндексе» обещают, что будущие собственники смогут получать комплекты девайсов сразу при покупке и управлять ими с помощью голосового помощника. Над внедрением технологий умного дома в многоквартирные дома работают и другие игроки рынка — Sberdevices и «Ростелеком». В частности, последний с 2019 года установил более 120 тыс. смарт-устройств. Такие системы применяются девелоперами еще на этапе строительства и помогают игрокам рынка оптимизировать процессы, пояснил заместитель коммерческого директора сети сервисных офисов Business Club Степан Зайцев: «С точки зрения цифровизации в нашем понимании важно разделить ее на ту, что влияет на внутренние процессы: девелоперов, строительство, эксплуатацию, управление. В том ключе она является необходимой частью каждого этапа проекта в силу того, что в первую очередь упрощает процессы и помогает более эффективно контролировать стройку. При этом если мы говорим про диспетчеризацию, то такие технологии уже давно применяются.

Если мы возьмем вторую часть, назовем ее внешней или клиентской, здесь можно привести пример какого-то суперприложения, через которое клиент может забронировать рабочее место или заказать на завтрак капучино, то эта история носит опциональный характер. Так, автоматическое перенаправление воздушных потоков на практике не всегда требуется клиентам, но при этом делает проект дороже, в том числе приводит к удорожанию арендной ставки».

«Яндекс» 15 апреля объявил о выпуске новых смарт-устройств, колонок и улучшенной версии своего голосового помощника. Без учета персональных умных гаджетов объем рынка автоматизации многоквартирных домов в последние годы рос, но тенденция вряд ли сохранится, считает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников: «Трудно точно оценить рынок умных многоквартирных домов. Можно только прикинуть объем этого рынка автоматизации 2024 года — примерно 4-5 млрд руб. В него входит оборудование непосредственно для инсталляции: всякие кабели, шкафы, серверы, домофоны, приборы учета. Важно подчеркнуть бизнес-модель, как это все работает. Когда такие компании, как, например, Ujin, на этапе застройки поставляют такое оборудование, подключают к платформе, за счет премиального сегмента цены этой квартиры, квадратного метра, все инвестиции в айтишную инфраструктуру сразу окупаются.

Проблема заключается в том, что отрасль новых домов испытывает затруднения. Поэтому, конечно, ни о каком продолжении этого тренда, который происходил в течение последних трех лет, говорить не приходится.

Возвращаясь к "Яндексу", корпорация сильна в устройствах непосредственно для жильцов, даже на том рынке, который сейчас есть. Но что касается новых квартир, новой застройки, я крайне скептичен».

По данным компании «Марвел-Дистрибуция», в 2024 году рынок решений для умных домов вырос более чем на 50% год к году. В России было продано около 5,5 млн устройств почти на 15 млрд руб. Две трети из них — системы управления камерами видеонаблюдения.

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Станислав Крючков