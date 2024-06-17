Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жилищные инсайды

Почему жилье бизнес-класса стало более востребованным у покупателей

В 2024 году наиболее востребованными у покупателей стали новостройки сегмента бизнес – они обогнали традиционно лидирующий комфорт-класс. Аналитики связывают этот тренд со сворачиванием программы льготной ипотеки, а также достижением оптимального соотношения цена-качество в этом сегменте. Какие особенности проектов стали наиболее популярными у покупателей – разбирался «Ъ-Review».

Фото: «РКС Девелопмент»

Фото: «РКС Девелопмент»

Первый квартал 2024 года показал новую тенденцию для московского рынка недвижимости – рост интереса к проектам бизнес-класса. Сегмент вышел на первое место по объему спроса, а за год доля в общей структуре продаж выросла с 35% до 51%. Доля традиционного лидера продаж – комфорт-класса – наоборот, сократилась с 62% до 44%, свидетельствуют данные Nikoliers.

Аналитики отмечают, что именно в бизнес-классе зафиксирован наибольший рост цен: средневзвешенная стоимость одного кв. м увеличилась за год на 10%. Для сравнения, в сегменте премиум цены за год выросли на 5,8%, в комфорт-классе – на 6,2%.

В Nikoliers объясняют тренд сворачиванием программы льготной ипотеки, появлением более доступных предложений в бизнес-классе и появлением возможности выбрать именно в этом сегменте оптимальный вариант по соотношению цена-качество.

Какие продуктовые опции востребованы в бизнес-классе

Директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис напоминает, что «в последние годы на рынке жилого строительства Москвы растет конкуренция: появляются молодые девелоперские компании, все больше региональных игроков выходит на московский рынок. Параллельно, градостроительные органы отдают предпочтение проектам с оригинальной архитектурной концепцией и комфортной средой для жизни и работы – что, в свою очередь, формирует у покупателей насмотренность и повышает клиентские требования к качеству проектов. В результате, застройщики вынуждены искать новые форматы и дополнительные опции, которые бы дали их проекту весомые преимущества в глазах покупателя», – рассуждает эксперт.

Наиболее востребованы среди таких опций лоджии и террасы, выполненная отделка, благоустроенная территория, панорамные виды, а также инфраструктура и авторская архитектура – это следует из опроса группы «Самолет», результаты которого были представлены на форуме «АРХ Москва».

Основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин уточняет, что у покупателей бизнес-класса высоким спросом пользуются лоты с панорамами на воду или город, а также редкие форматы: top floor, объекты с собственной верандой или террасой. Как и в других сегментах, популярны проекты на первой линии реки – они предлагают не только живописные виды, которые не будут перекрыты новым строительством, но и интересны с инвестиционной точки зрения, поскольку количество такой земли под застройку ограничено.

Жизнь на первой линии

Интерес к набережным разделяют и девелоперы – за последние три года объем первичного предложения у воды вырос на 125%, с 16 до 36 комплексов с квартирами и апартаментами, подсчитали в «Метриуме». Такая динамика стала возможной благодаря активному благоустройству и строительству новых променадов у воды. Как сообщал Градостроительный комплекс Москвы, с 2010 по 2023 год в городе благоустроили около 70 км набережных – а до 2026 года планируется реализовать еще около 30 км маршрутов у воды. Основная часть нового строительства приходится на ранее неиспользуемые территории, за счет реорганизации промзон.

Наибольший объем предложения у воды представлен как раз в проектах бизнес-класса, а если говорить о географии – то основная часть таких новостроек расположена в Южном административном округе. Стоимость одного кв. м в проектах на набережных почти на 25% выше, чем в среднем по рынку. Самое доступное предложение на береговой линии начинается от 333,9 тыс. руб. за один кв. м, и от 422 тыс. руб. – внутри ТТК.

Несмотря на растущее число проектов, прямой выход к воде есть у немногих девелоперов: такое расположение предлагают примерно 20% новостроек бизнес-класса. Традиционно подавляющее большинство предложения представлено в комплексах с квартирами – хотя апартаменты могут стать более выгодным предложением для покупателей. Если не учитывать высокобюджетные проекты в элитном сегменте, то ценовая разница между квартирами и апартаментами достигает 17%, подсчитывали в Nikoliers.

Наиболее доступным предложением на набережных внутри ТТК стал как раз комплекс апартаментов – дом Insider от группы компаний «РКС Девелопмент». Проект реализуется в ЮАО, на Симоновской набережной.

Сама Симоновская набережная – один из примеров работы по развития качества городской среды, которую сегодня ведут власти Москвы. Как уточнили в Градостроительном комплексе Москвы, за счет города реализуется проект продления Симоновской набережной – от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца (ТТК) и далее до проспекта Андропова. Помимо этого, реконструируют Автозаводский проезд и построят четыре подземных перехода. Новая шестиполосная дорога с мостом через Москву-реку свяжет локацию, например, с тематическим парком «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

«Важно, чтобы территории промзон развивалась органично, здесь появлялись не только жилые комплексы, но и социальные объекты, общественные пространства. Нужно создавать здоровый микроклимат для проживания людей. Так, по городской программе редевелопмента промзон на Симоновской набережной будет укреплен берег, появится удобная автодорога, построят школу и другие соцобъекты», – перечисляют в комплексе. Еще один важный градостроительный проект в локации – формирование спортивного кластера на базе реконструируемого стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Помимо модернизации самого стадиона и строительства спортивных комплексов здесь предполагается разместить многофункциональный культурно-просветительский центр, общественно-деловой комплекс и современный жилой квартал, добавляют в Комплексе градостроительной политики и строительства.

Новые планки для рынка

Дом Insider от «РКС Девелопмент» – тот проект, на примере которого можно проследить сразу несколько трендов рынка недвижимости. Помимо высокого спроса на новостройки на набережных, он подтверждает и растущий интерес к московскому рынку. Группа «РКС Девелопмент» работает в отрасли более 16 лет и представлена в шести регионах, включая Краснодарский край, Астраханскую и Пензенскую область, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Insider же стал первым московским проектом компании.

Как рассуждает генеральный директор «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян, «любой девелопер, планирующий выход в Москву, должен понимать, что это высококонкурентный рынок, на котором для успеха требуется даже перестроить бизнес-процессы внутри компании». «При этом от растущей конкуренции в конечном итоге выигрывает только покупатель: вместо безликих панелек мы уже видим авторские архитектурные решения, иногда более сложные, иногда менее – но в любом случае, Москва всегда отличалась красивыми зданиями, и пора этот тренд восстанавливать. И если региональные девелоперы станут драйверами такого развития, то почему бы и нет», – говорит господин Сагирян.

Архитектурная концепция самого Insider разработана одним из ведущих российских бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры». Среди других опций, которые предлагает проект – три варианта отделки, лоты с террасами, приватный двор с функциональным зонированием и система «умный дом».

Фактор отделки

Отделка – особенный пункт, на который обращают внимание покупатели недвижимости в сегменте бизнес. Востребованность ремонта от застройщика подтверждается не только опросом «Самолета», но и, например, исследованием, которое провел Telegram-канал «Белая Каска» с помощью сервиса «Яндекс Взгляд». Последнее показало, что наибольшая часть респондентов хотела бы приобрести недвижимость с выполненной под ключ отделкой.

«Квартиры с отделкой очевидно выгодны для покупателей жилья, особенно если покупка делается с привлечением льготной или семейной ипотеки. Нужно понимать, что застройщику отделочные работы обходятся существенно дешевле в силу большого объема работ и масштабных закупок материалов. А при включении расходов на ремонт и мебель в тело ипотечного кредита клиент явно экономит на процентных платежах, да и срок кредита позволяет минимизировать ежемесячные платежи», — объясняет сооснователь компании Rerooms Дмитрий Борисов.

Сегодня с выполненной чистовой отделкой предлагаются 36% процентов лотов в новостройках (данные «Метриума»). Если текущий тренд продолжится, то в дальнейшем такое предложение станет еще более редким: за прошедшие два года объем квартир и апартаментов с различными видами ремонта от застройщика уже снизился на 15%.

Концептуальные преимущества

Кроме набережной, террас и отделки востребованный проект бизнес-класса должен предлагать покупателям и продуманную концепцию, отвечающую потребностям целевой аудитории, уверена топ-брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина. «Так, если проект ориентирован на аудиторию с детьми, то важна внутренняя инфраструктура, а также наличие в окружении детских садов, школ, детских игровых площадок и других активностей для детей. Если комплекс ориентирован на молодежную аудиторию, то в нем будут востребованы переговорные, фитнес-залы, игровые комнаты с приставками», – перечисляет эксперт.

Концепция дома Insider нацелена на «рациональных и амбициозных людей», указывается на сайте проекта. Апеллируя к рациональной составляющей, проект предлагает сразу несколько финансовых инструментов для покупки. Например, здесь доступна субсидируемая ипотека со ставками от 10,5%, траншевая ипотека и беспроцентная до момента ввода рассрочка – тоже один из последних трендов рынка недвижимости.

Татьяна Волкова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...