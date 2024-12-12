Интернет санкционных вещей

Российские компании активно разрабатывают собственные решения в сегменте интернета вещей (IoT, internet of things) — это касается как производства сенсоров, камер, датчиков и контроллеров, так и создания платформ для взаимодействий между этими устройствами. Однако значительная часть решений по-прежнему производится из зарубежных компонентов, отмечают опрошенные «Ъ-Review» эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2023 года общее число подключенных IoT-устройств в стране составило 86 млн штук. К 2027 году их число достигнет 135 млн, прогнозируют аналитики агентства Onside. Объем рынка IoT в России составляет 150–170 млрд руб. Об этом говорится в октябрьском исследовании «Рынок IoT платформ в России», подготовленном Ассоциацией интернета вещей совместно с Onside (есть в распоряжении «Ъ-Review»). Примерно две трети объема рынка, 100 млрд руб., приходится на промышленный интернет вещей. В ближайшие пять лет рост этого сегмента, по прогнозам экспертов, может достигать 24%.

Датчик у станка

Однако в промышленности ситуация с импортозамещением как раз наиболее сложная. Многие контроллеры, MES-системы (управления производственными процессами) были западного производства, и вендоры ушли с рынка в 2022 году. Как писал «Ъ», только 33% компаний смогли найти полноценную замену ПО и оборудованию среди российских разработок. Остальные произвели замены лишь частично.

По словам старшего менеджера практики Industry X компании Axenix Виктора Трапицына, в промышленности с помощью IoT управляют довольно сложными процессами: например, технологическими линиями, их интегрировали с разными системами промышленной автоматизации и безопасности. Используют IoT и для предиктивной аналитики для предотвращения поломок и простоя. Все это было построено на западных решениях — на производствах были внедрены западные системы управления и оборудование для автоматизации от компаний Siemens, ABB, SAP, Rockwell Automation и Schneider Electric, отмечает эксперт. Российские аналоги, по словам господина Трапицына, уже появляются, но в основном это системы для мониторинга оборудования и управления данными с разных датчиков.

На крупных российских предприятиях в основном внедрены информационные платформы на базе PI System, уточняет backend-разработчик MES-систем Емельян Мараховский. PI System — система передачи данных, позволяющая их собирать, она отображает дашборды — вспомогательные информационные панели. Это решение разработала американская OSIsoft, ушедшая из России. Аналогов этой системы, по словам господина Мараховского, до сих пор не создано: «Российские подобные системы есть, но с их помощью успешных интеграций IoT на производстве пока нет». Как пояснил источник «Ъ», занимающийся интеграцией систем IoT на одном из крупных производств, американские информационные платформы до сих пор используются на крупнейших предприятиях. «То, что было раньше интегрировано, сложно перенастроить»,— отмечает он.

В сфере сельского хозяйства ситуация лучше, но и там ряд западных решений IoT стал недоступен. По словам сооснователя платформы для сельского хозяйства «АгроСигнал» Владимира Коршунова, с рынка ушли поставщики программных и аппаратных продуктов, занимавшиеся созданием решений для механизации полевых работ и автоматизации вождения техники. Но сегодня эти решения замещены: по оценкам Владимира Коршунова, это не менее 50–60% агропредприятий, в основном в сфере растениеводства и кормопроизводства.

В целом на сельхозпредприятиях проблем с российскими системами для IoT нет, считает директор по развитию бизнеса в АПК компании системного интегратора «K2Tex» Александр Эдер. Российские платформы управления агропредприятием (FMS), системы управления микроклиматом животноводческих объектов и закрытого грунта, промышленные аналитические платформы уже либо внедрены, либо разрабатываются российскими вендорами. «В 2022 году были сложности с автономным управлением сельхозтехникой, однако сейчас уже появились отечественные компании, которые создали качественные решения в этом направлении»,— говорит эксперт.

Китайское доминирование

В сфере ЖКХ ситуация с IoT еще лучше, считают опрошенные «Ъ-Review» эксперты. По словам менеджера группы разработки цифровых решений направления производственного консалтинга «Рексофт Консалтинг» Александра Чернова, в России после 2022 года оказались недоступны европейские решения IoT в сфере ЖКХ — Advantech (производство датчиков IoT), PROMWAD и Microtronics (разработка электроники для IoT) и Eurotech (обработка и анализ IoT-данных, в том числе с помощью искусственного интеллекта). Однако российские компании использовали эти решения мало, говорит он. «Решения на базе SAP или европейских систем были дорогими, их могли позволить себе лишь самые крупные компании ЖКХ»,— утверждает эксперт. Большинство же российских компаний использовали на наиболее критических участках российские разработки из линейки 1С, объясняет господин Чернов.

Сегодня в России уже начало развиваться производство беспроводных датчиков для ЖКХ, позволяющих следить за расходом тепла, температурой в доме, отмечает Александр Чернов: «Появляются также предложения по базовым станциям и модемам IoT и внедряются платформы, которые поддерживают унифицированную архитектуру для данных в промышленных сетях». Правда, такие решения пока внедряются только в крупных городах, уточняет он.

По словам старшего преподавателя факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Марии Гордиенко, 95% счетчиков в сфере ЖКХ, которые подключены к сетям IoT, производятся в России. В стране также создают в этой сфере собственные IoT-платформы, экосистемы камер, которые позволяют как компаниям, так и жителям домов смотреть за безопасностью.

В сегменте же умного дома, несмотря на уход западных решений, предложений не стало меньше. По словам директора IT-компании «Юникорн» Светланы Перминовой, к примеру, российский рынок покинули популярные решения от немецкой компании Gira. Вместо них пришло большое число китайских брендов, захвативших этот сегмент. Также на рынке можно встретить турецкие решения. По мнению госпожи Перминовой, российские пользователи ничего не потеряли, так как многие компоненты для западных решений создавались в Китае. К примеру, электроника для итальянских домофонов, уточняет она.

Российские компании сегодня в основном предлагают «White Label решения» (устройства делает одна компания, но потом они выходят на рынок под брендами других компаний-продавцов). В элитном сегменте пользуется спросом линейка умного дома от российской компании Iridum. Также в сфере умного дома свои разработки ведут «Сбер» и «Яндекс», продолжает директор по аналитике АНО «Цифровая платформа» Карен Казарян. Рынок развивается и благодаря застройщикам, которые начали продавать умные квартиры, продолжает господин Казарян. Это, считает он, дало шанс компаниям второго эшелона, вроде Rubetek, которые стали сотрудничать, например, с ПИК.

Гендиректор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин добавил, что к 2030 году ожидается, что только в одних новостройках будет внедрено 70 млн умных устройств (имеется в виду инженерное оборудование, за исключением умных гаджетов). Свои предложения в области умного дома есть у «СалютДевайсы», «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС и Ujin (бренд «Юникорн»).

Роботы из умных устройств

Уход западных решений привел к сильному подорожанию любых устройств IoT. Виктор Трапицын говорит, что рост цен с 2022 года достигает 20–40% в зависимости от сектора и сложности системы. Сказался также рост издержек на логистические услуги. Еще больший рост цен, по мнению Карена Казаряна, сдерживает высокая конкуренция на рынке: «Многие российские компании за последние два года прошли путь от стартапа до полноценного бизнеса и предлагают свои решения».

Сложнее всего импортозамещаться будут зарубежные датчики IoT, отмечает Александр Чернов: «Это довольно объемный сегмент, так что было много устройств, стоимость разработки которых довольно высока». Тем не менее рынок продолжает развиваться, считают опрошенные эксперты: одним из трендов они называют появление в интернете вещей функционала ИИ. Готовое решение в этой части уже создала «Лаборатория Касперского», над подобными проектами работают МТС и «Газпром нефть».

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Александр Столяров