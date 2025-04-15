Минниханов предложил расширить семейную ипотеку на ветеранов СВО

Глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов предложил распространить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и семьи ветеранов СВО. С такой идеей он выступил на заседании президиума Госсовета. Заседание провел президент Владимир Путин.

Господин Минниханов также предложил утверждать лимиты по семейной ипотеке индивидуально в каждом регионе. В этом вопросе следует исходить из средней стоимости квадратного метра и количества членов семьи, убежден глава Татарстана.

По его словам, нынешние условия программы недоступны для большинства жителей республики. При существующем лимите в 6 млн руб. можно покрыть лишь часть стоимости квартиры, а чтобы оплатить остальное, семье необходимо зарабатывать около 320 тыс. руб. Рустам Минниханов уточнил, что это в пять раз выше средней зарплаты в Татарстане.

В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» из федерального бюджета выделили 290 млрд руб., из резервного фонда правительства — еще 142 млрд руб. В ходе сегодняшнего заседания глава государства призвал навести порядок с комиссиями банков по семейной ипотеке.

Подробнее о заседании читайте в главном «Ъ».